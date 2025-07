Ein bemerkenswertes Duo

Vom Ligakonkurrenten Borussia Dortmund II wechselt der 24-jährige Flügelspieler Rodney Elongo-Yombo in den Ludwigspark. Der gebürtige Deutsche mit kongolesischen Wurzeln kann auf beiden Außenbahnen sowie im Sturmzentrum eingesetzt werden. Er kommt mit der Erfahrung von über 90 Drittligaeinsätzen an die Saar. Für die Dortmunder erzielte der Angreifer in drei Spielzeiten elf Treffer und bereitete neun weitere vor. Anfang November 2024 saß er auch bei einem Dortmunder Bundesliga-Spiel auf der Bank, wurde jedoch nicht eingewechselt.

Es gibt aber auch noch einen weiteren interessanten Neuzugang bei den Blau-Schwarzen: Dabei handelt es sich um Mohammed Amine Groune. Der 27-jährige Franzose wechselt vom französischen Viertligisten US Thionville Lusitanos zum FCS. Er ist ein physisch starker und torgefährlicher Außenspieler. In der vergangenen Saison erzielte er für seine bisherige Mannschaft in der französischen National 2 bei 29 Einsätzen zwölf Treffer. Groune gilt als robuster und gradliniger Spieler, der besonders bei Standards und in den direkten Duellen gegen seinen Gegenspieler seine Qualitäten zeigt. Der 1,87 Meter große Franzose bringt es im französischen Amateurfußball auf über 160 Pflichtspiele. Dabei erzielte er rund 60 Tore - und will diese Treffsicherheit nun auch im deutschen Profifußballbereich unter Beweis stellen. Den beiden jüngsten Neuzugängen wird zugetraut, die Offensive des 1. FC Saarbrücken deutlich zu verstärken. Sie sollen mit ihren Toren und Vorlagen dafür sorgen, dass die Blau-Schwarzen abermals ein gewichtiges Wort um die vorderen Tabellenplätze mitsprechen können. Gerade im Fall des Franzosen könnte es so sein, dass sich die gegnerischen Mannschaften aufgrund dessen bisheriger Unbekanntheit im deutschen Profifußball erst einmal auf dessen Qualitäten einstellen müssen.