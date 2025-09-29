Ein Beförderter wird zum Helden des SV Hösel

Welch ein Glücksgriff ist Hösels Fußballtrainer Tomislav Mirosavljevic da beim Bezirksliga-Saisonstart gelungen. Er beförderte Michael Mann aus der dritten Mannschaft zum Torwart Nummer eins – und umgehend lieferte das 23 Jahre alte Eigengewächs ganz starke Vorstellungen. So wie am Sonntag beim 2:1-Heimsieg über den erstaunlich spielfreudigen SV Lohausen. Das ist für den Aufsteiger vom Neuhaus bereits der dritte Sieg in Folge.

Allein in der hart umkämpften Endphase gelangen Mann zwei Glanzparaden – und beim Abpfiff lag sich beim SV Hösel dann alles in den Armen, was Rang und Namen hat. „Es stimmt alles bei uns“, sagte dann der überglückliche Mirosavljevic. „Unsere Leistungen und der Einsatzwille sind bestens, die Punktausbeute stimmt und unser Torwart war es, der den Dreier zu sichern wusste.“

Aber noch einer wusste, wie eigentlich immer, voll zu überzeugen. Fabian Schürings, der Torjäger. Es stand 1:1, es lief die 85. Minute. Hösel befand sich mächtig unter Druck. Lohausen wolle den Dreier mitnehmen. Da leitete von rechts in Höhe der Mittellinie Lucas Tkotz einen Konter ein und bediente Schürings mit einem 50-Meter-Traumpass. Der pfeilschnelle Stürmer ließ dem Lohauser Keeper Justin Müller keine Abwehrchance, 2:1 für die Höseler und der Rest der Spielzeit wurde sicher überstanden. Niklas Oldörp war der Torschütze zum 1:0.

Die U23 von Ratingen 04/19 musste unterdessen einen ganz bitteren Freitagabend verkraften – da rückte auch die 0:4-Heimpleite gegen Tabellennachbar FC Grevenbroich deutlich in den Hintergrund. Denn schon nach acht Minuten musste der Verteidiger Ibrahim Dibasy verletzt runter und umgehend mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 19-Jährige war bei einer Abwehr-Grätsche umgeknickt und wird vorerst ausfallen.

Dennoch waren die Ratinger vor dem Wechsel die überlegene Mannschaft, aber der aus der Oberliga ausgeliehene Edin Hadzibajramovic (er spielte stark) und Leo Kaiser ließen beste Chancen aus. Es änderte sich im Durchgang zwei. Da nutzten die Gäste eine Ratinger Abwehrschwäche rechts und erzielten das 0:1 (50.). Wenig später fiel das schon die Entscheidung. Wieder war die rechts Abwehrseite nicht im Bilde und Urim Rexha wurde zur Notbremse gezwungen. Rot für die Hausherren, dann 0:2 durch den folgenden Freistoß und in Überzahl hatten es die Gäste leicht, den Sieg mitzunehmen.

Dennoch hielt sich bei Ratingens Trainer Andreas Voss die Enttäuschung in Grenzen. „Das 0:4 fiel zu hoch aus. Aber Grevenbroich stellt eine starke Mannschaft, sie ist sehr schnell, lauffreudig und hielt bis zum Schlusspfiff das Tempo überaus hoch. Jetzt gilt es, diese Heimpleite schnell abzuhaken.“ Am kommenden Sonntag geht es zur Spvg Weißenberg.