Ein baumlanger Joker lässt den SV Rindern jubeln

Christian Roeskens sprach anschließend von einem glücklichen Sieg: „Goch hat gut verteidigt. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, waren aber meistens zu harmlos im letzten Drittel. Ein 1:1 wäre auch in Ordnung gewesen.“ „Nach diesem Spielverlauf hätte wir gerne wenigstens ein Unentschieden mitgenommen. Wir haben erneut gezeigt, dass wir mit den Topteams der Liga mithalten können“, sagte sein Gocher Kollege Ernes Tiganj.

____

____

____

