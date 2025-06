Ein Baum im Wald(stadion)

Frederic Baum ist 24 Jahre alt und fühlt sich im defensiven Mittelfeld oder in der Abwehrkette am wohlsten. In der Jugend war Baum beim 1. FC Köln, der 1. JFS Köln sowie Viktoria Köln ausgebildet worden. Für die U17 von Viktoria Köln absolvierte er 22 Einsätze in der U17-Bundesliga West. Im Sommer 2018 schloss sich dann der gebürtige Mechernicher der U19 von Alemannia Aachen an. Dort war er 21 Mal in der U19-Bundesliga West im Einsatz. Was Baum dort zeigte, gefiel den Aachener Verantwortlichen so sehr, dass sie ihn bereits im Alter von 18 Jahren in die Profimannschasft hochzogen. Dabei kam Baum in der Regionalliga West 67 Mal zum Einsatz. Im Sommer 2024 gelang dem Defensivallrounder mit der Alemannia der Aufstieg in die 3. Liga - außerdem wurde der Gewinn des Landespokals gefeiert. Im November feierte er dann auch gegen den SV Sandhausen sein Drittliga-Debüt. Im Januar dieses Jahres wechselte der 24-Jährige nach über sechs Jahren in Aachen in die Regionalliga West - und zwar zum SV Eintracht Hohkeppel. Dort versprach sich Baum wieder mehr Einsatzzeiten, was auch so war: Bis zum Saisonende absolvierte er als Stammkraft 15 Ligaspiele und steuerte zwei Treffer sowie vier Torvorlagen bei. Dies wiederum rief Homburgs Trainer und Sportlichen Leiter Roland Seitz auf den Plan, der Baum von einem Wechsel ins Waldstadion überzeugen konnte. Baum würde mit den Grün-Weißen liebend gerne um den Aufstieg in die 3. Liga ein gewichtiges Wort mitsprechen - weiß allerdings ganz genau, dass dieses Ziel auch etliche andere Mannschaften der Regionalliga Südwest verfolgen. Und Seitz hofft darauf, dass sein nächster Neuzugang an die deutliche Aufwärtsentwicklung aus den vergangenen Monaten in Hohkeppel auch im Saarland anknüpfen kann. Gelingt Baum dies, sollte er zu einer wichtigen Stütze für seinen Trainer und Sportlichen Leiter werden.