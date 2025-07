Ein Australier und ein Youngster kommen zum FC Einheit Wernigerode

Vom SV Westerhausen kam Prasiddha Paudyal ins Stadion am Mannsberg. Seit dem Winter spielte der Australier für die Wolfsberg-Elf, erzielte für diese vier Treffer in 14 Verbandsliga-Einsätzen. Nun soll der 22-Jährige den Offensivbereich des FC Einheit Wernigerode beleben. Vor seinem Wechsel nach Westerhausen spielte er bereits für den SV Fortuna Magdeburg in der Verbandsliga. Nun folgt der nächste Schritt in die Oberliga. Zum Spielerprofil:

Den nächsten Schritt möchte auch Moritz Benjamin Müller bei den Hasserödern gehen. Der 18-Jährige sammelte für die A-Junioren des VfB Germania Halberstadt in der vergangenen Saison 18 Scorerpunkte in 21 Spielen, lief zudem einige Male für die VfB-Reserve in der Landesklasse auf. Nun will er den Konkurrenzkampf beim Oberligisten annehmen. "Zusammen mit dem Team will ich mich weiterentwickeln und erfolgreich sein", sagte Müller. Und Marco Marcinskowski, der Sportliche Leiter des FC Einheit, unterstrich: "Moritz hat in der abgelaufenen Saison gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt und wir möchten ihn dabei fördern und begleiten." Zum Spielerprofil:

>> Moritz Benjamin Müller