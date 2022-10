Ein Außenseiter wehrt sich wacker Mit dem FC RW Kirchlengern und dem TuS GW Pödinghausen setzen sich im Viertelfinale zwei Favoriten durch. SG FA Herringhausen-Eickum schlägt Klassenrivalen.

Mit dem A-Kreisligisten TuS GW Pödinghausen, dem Bezirksligisten SG FA Herringhausen-Eickum und dem Landesligisten FC RW Kirchlengern stehen drei der vier Halbfinalisten des Herforder Kreispokals fest. Das Trio gewann am Donnerstag Abend seine Viertelfinalspiele, wobei zumindest Pödinghausen es in Hücker-Aschen noch einmal spannend machte.

TuS Hücker-Aschen – TuS GW Pödinghausen 2:3 (0:3). Der Favorit setzte sich nach einer spannenden zweiten Halbzeit durch und buchte das Ticket fürs Halbfinale. „Kompliment an Hücker-Aschen, die haben aus den Möglichkeiten das Bestmögliche gemacht”, lobte GWP-Trainer Maximilian Grove den Gegner. Sein A-Liga-Team legte durch Louis Bierbaum (14.), Niklas Kerksiek (33.) und Marc Rinnelt (44.) eine klare Führung vor. Nach dem Anschlusstreffer des B-Liga-Dritten durch Max-Tillmann Beckhoff (65.) warfen die Gastgeber alles nach vorn und lieferten einen echten Pokalabend ab. Als Tobias Bödding in der 87. Minute auf 2:3 verkürzte, wurde es in den Schlussminuten hektisch. „Ein Kompliment an den Schiedsrichter, das war eine sehr gute Leistung”, meinte Grove. Hücker-Aschens Trainer Tobias Dold lobte sein Team: „Das war klasse, die Jungs haben alles reingeworfen und ein super Spiel abgeliefert, mit einer großen Moral”, fasste er stolz zusammen. „Wir haben dem Topfavoriten einen großen Kampf geliefert, das hätte nach dem 0:3 niemand mehr erwartet.”

Der TuS Hücker-Aschen ist nun auf der Suche nach einem neuen Trainer. Tobias Dold legt seinen Posten zum Jahresende aus persönlichen Gründen nieder.



SG FA Herringhausen-Eickum – VfL Holsen 3:0 (1:0). Im Duell der beiden Bezirksligisten setzte sich der Gastgeber klar und verdient durch. FAH hatte die Partie vor mehr als 150 Zuschauern von Beginn an im Griff, ließ den VfL kaum zur Entfaltung kommen. Brian Rhys Davies verpasste in der 25. Minute die Führung, traf das leere Tor aus 16 Metern nicht. Drei Minuten später nickte er dann einen Freistoß zum 1:0 ein. Luigi Di-Bella hätte in der 50. Minute schon erhöhen können, er verzog aber aus kurzer Distanz. Holsen stemmte sich dagegen, war aber im Angriff zu harmlos, um die Gastgeber in Bedrängnis zu bringen. Nico Putrino legte in der 72. Minute das 2:0 für die Gastgeber nach, Aziz Cakmak stellte in der 90. Minute auf 3:0.