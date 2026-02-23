Ein Ausrufezeichen und ein X-Faktor: "Wir sind optimal gestartet" Landesliga Nord +++ Der VfB Ottersleben feiert einen starken Auftakt und begrüßt einen Angreifer zurück von Kevin Gehring · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffen Gramm

Es war eine Machtdemonstration, mit der der VfB Ottersleben am Freitagabend in die Rückrunde der LOTTO-Landesliga Nord gestartet ist. Mit dem 6:1-Kantersieg im Spitzenspiel gegen den viertplatzierten Oscherslebener SC (im Re-Live auf volksstimme.de und mz.de) setzte der VfB ein Ausrufezeichen - und eroberte zumindest vorerst die Tabellenführung.

"Wir sind optimal gestartet", sagte Trainer Oliver Malchau entsprechend zufrieden. "In den Anfangsphasen beider Halbzeiten waren wir sofort da." So stellten Anton Fink (3.) und Ermin Berishaj (8.) früh auf 2:0. Den zwischenzeitlichen Anschluss durch Martin Gödecke konterte Paul Wolter noch vor der Pause.

Und kurz nach dem Seitenwechsel war dann Dominic Carl zur Stelle - in seinem ersten Startelf-Einsatz der Saison. Der 24-Jährige ist ein gefühlter Neuzugang beim VfB. Einer, der im engen Titelkampf womöglich zum X-Faktor werden kann? "Auf jeden Fall", antwortete Malchau. "Wir wussten schon, als wir in die Saison gestartet sind, dass Dome spätestens zur Rückrunde wieder dabei sein wird." Vielseitiger Angreifer kehrt aus Leipzig zurück nach Magdeburg Carl hatte in der Saison 2022/23 - beim ersten Verbandsliga-Aufstieg der Ottersleber - mit neun Treffern als drittbester Torschütze schon einen großen Anteil an der Landesliga-Meisterschaft. Nachdem der Angreifer in den vergangenen zwei Jahren aufgrund eines Masterstudiums in Leipzig nur unregelmäßig dabei sein konnte, ist er nun zurück am Schwarzen Weg. Und wie: In der 51. Minute köpfte Carl am Freitagabend zum 4:1 ein. Zuvor hatte der "gefühlte Neuzugang" schon den Treffer von Berishaj aufgelegt.