Ein Ausrufezeichen und ein verpasster Sieg

Wolfsburg übernahm früh die Kontrolle und erspielte sich ein klares Übergewicht. In der 35. Minute zahlte sich der Aufwand aus: Eine Flanke von Katz nahm Karlo Mijo Simić am langen Pfosten technisch stark mit und schob ins lange Eck ein. Fünf Minuten später erhöhte Trevor Chidubem Benedict auf 2:0, nachdem eine Ecke von Darwin Soylu zunächst nicht konsequent geklärt werden konnte. Sa., 14.02.2026, 12:00 Uhr VfL Wolfsburg Wolfsburg Borussia Dortmund Bor.Dortmund 4 0 Abpfiff Auch nach der Pause blieb der VfL die bestimmende Mannschaft. Defensiv ließ die Bräuer-Elf kaum klare Abschlüsse zu, offensiv wartete sie geduldig auf ihre Momente. In der Schlussphase sorgte Soylu mit einem platzierten Distanzschuss aus rund 18 Metern für die Entscheidung (90.). Nur eine Minute später legte er für Benedict auf, der aus etwa zehn Metern den 4:0-Endstand markierte (90.+1).

Bräuer zeigte sich entsprechend zufrieden und hob hervor, dass seine Mannschaft den Matchplan über die gesamte Spielzeit diszipliniert umgesetzt habe. VfL Wolfsburg U19: Zieliński – Flodin Furuseth, Boog (90.+2 Greger), Neininger, Mándity – Licht (90.+2 Filbry), Hint (65. Dittrich) – Benedict, Soylu, Katz – Simić (88. John)

Tore: 1:0 Simić (35.), 2:0 Benedict (40.), 3:0 Soylu (90.), 4:0 Benedict (90.+1) U17 mit Übergewicht, aber ohne Ertrag Weniger zufrieden dürfte die U17 nach ihrem Auftritt bei Hertha BSC gewesen sein. Beim 1:1 (0:1) in Berlin geriet der VfL früh in Rückstand: Daniel Mrohs nutzte in der fünften Minute einen Fehler im Wolfsburger Aufbau zur Führung der Gastgeber.