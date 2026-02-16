Ein Ausrufezeichen und ein verpasster Sieg

Wolfsburg übernahm früh die Kontrolle und erspielte sich ein klares Übergewicht. In der 35. Minute zahlte sich der Aufwand aus: Eine Flanke von Katz nahm Karlo Mijo Simić am langen Pfosten technisch stark mit und schob ins lange Eck ein. Fünf Minuten später erhöhte Trevor Chidubem Benedict auf 2:0, nachdem eine Ecke von Darwin Soylu zunächst nicht konsequent geklärt werden konnte.
Sa., 14.02.2026, 12:00 Uhr
Auch nach der Pause blieb der VfL die bestimmende Mannschaft. Defensiv ließ die Bräuer-Elf kaum klare Abschlüsse zu, offensiv wartete sie geduldig auf ihre Momente. In der Schlussphase sorgte Soylu mit einem platzierten Distanzschuss aus rund 18 Metern für die Entscheidung (90.). Nur eine Minute später legte er für Benedict auf, der aus etwa zehn Metern den 4:0-Endstand markierte (90.+1).
Bräuer zeigte sich entsprechend zufrieden und hob hervor, dass seine Mannschaft den Matchplan über die gesamte Spielzeit diszipliniert umgesetzt habe.
VfL Wolfsburg U19: Zieliński – Flodin Furuseth, Boog (90.+2 Greger), Neininger, Mándity – Licht (90.+2 Filbry), Hint (65. Dittrich) – Benedict, Soylu, Katz – Simić (88. John)
Tore: 1:0 Simić (35.), 2:0 Benedict (40.), 3:0 Soylu (90.), 4:0 Benedict (90.+1)
U17 mit Übergewicht, aber ohne Ertrag
Weniger zufrieden dürfte die U17 nach ihrem Auftritt bei Hertha BSC gewesen sein. Beim 1:1 (0:1) in Berlin geriet der VfL früh in Rückstand: Daniel Mrohs nutzte in der fünften Minute einen Fehler im Wolfsburger Aufbau zur Führung der Gastgeber.
Sa., 14.02.2026, 13:00 Uhr
In der Folge stabilisierten sich die Grün-Weißen und übernahmen zunehmend die Spielkontrolle, blieben vor der Pause jedoch ohne zwingende Abschlüsse. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wolfsburg spürbar den Druck, schnürte Hertha phasenweise am eigenen Strafraum ein und kam in der 56. Minute zum verdienten Ausgleich. Elisee Blessing verwandelte einen Strafstoß sicher.
In der Schlussphase drängte der VfL auf den Sieg. Ein weiterer Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt, zudem blieb ein möglicher Elfmeterpfiff aus Wolfsburger Sicht aus. Trotz klarer Feldvorteile blieb es beim Remis.
Trainer Yannic Thiel ordnete die Leistung als Schritt in die richtige Richtung ein, verwies jedoch auf die fehlende Effizienz im Abschluss.
VfL Wolfsburg U17: Pernis – Springborn, Thabti, Schönhoff, Mahncke – Jiang (60. Neininger), van der Vorst (21. Almjbel) – Wulf (79. Simo Kom), Hernandez Soler, Paananen – Blessing
Tore: 1:0 Mrohs (5.), 1:1 Blessing (56., FE)