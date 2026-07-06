Ein Ausrufezeichen: SVA Palzing schlägt Landesligist Forstinning

Palzing setzte im Testspiel ein Ausrufezeichen. – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

In seinem ersten Test dieser Vorbereitung hat Fußball-Bezirksligist SVA Palzing ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic gewann beim Landesligisten VfB Forstinning mit 2:1. Mehmedovic freute sich über das Ergebnis, noch wichtiger war ihm aber das Auftreten seiner Mannschaft: „Wir konnten einiges ausprobieren. Vor allem in der ersten Hälfte haben wir sehr gut gespielt.“

Für den SVA war es das erste Spiel nach der erfolgreichen Abstiegsrelegation. Mit Ferdinand Rank, Luca Stubenvoll und Petar Perkovic standen drei Neuzugänge in der Startelf. Den ersten Treffer erzielte allerdings ein alter Bekannter: Dominic Schermbach war nach einer knappen halben Stunde zur Stelle. Das 2:0 erzielte der eingewechselte Neuzugang Florian Pinkert kurz vor der Pause (45.+1). „Die Neuen haben ihre Sache gut gemacht“, sagte Mehmedovic.