„Ein Auftritt, wie man ihn sich wünscht“

Südwest klettert auf den zweiten Platz. – Foto: Marie Piorkowski

Gleich fünf Teams träumen in der Bezirksliga 1 noch vom Landesliga-Aufstieg! Während der SSV Jan Wellem den bisherigen Tabellenzweiten aus Schönenbach mit einem fulminanten 5:0 glänzte, profitierte Deutz 05 vom Stolperer der Konkurrenz und thront nun als einsamer Spitzenreiter über der Liga. Dramatisch verlief der Nachmittag im Tabellenkeller: Germania Zündorf entschied das Schicksalsduell gegen Ford Niehl für sich und verließ pünktlich zum Endspurt die Abstiegszone. Die Niehler erlebten dabei ein emotionales Desaster, als sie in der 90. Minute die riesige Ausgleichschance per Strafstoß vergaben und im direkten Gegenzug den endgültigen Knockout zum 3:1 kassierten.

Rheindörfer stoppen den SW-Lauf Die Erfolgsserie des SC Schwarz-Weiß Köln ist gerissen. Nach vier Siegen in Folge mussten sich die Gäste gegen die SpVg Rheindörfer mit 4:1 geschlagen geben. Während die Schwarz-Weißen damit einen Dämpfer im Kampf um den endgültigen Klassenerhalt hinnehmen mussten, untermauerten die Rheindörfer ihre Ambitionen auf die vorderen Plätze. Durch den Dreier rückt die Mannschaft von Sebastian Tillmann bis auf zwei Zähler an den Tabellenzweiten DJK Südwest heran und hält das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga damit extrem spannend.

In einem intensiven Spiel legten die Hausherren bereits früh den Grundstein für den Erfolg. Marcel Dawidowski brachte die Rheindörfer in der 21. Minute in Führung, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später egalisierte Abdelkader Maouel den Spielstand. Wer dachte, die Rheindörfer würden dadurch ins Wanken geraten, sah sich getäuscht. Erneut war es Dawidowski, der nur vier Minuten nach dem Ausgleich zum 2:1 einnetzte. Während die zweite Halbzeit vor allem durch Kampf und wenig Spielfluss geprägt war, behielten die Rheindörfer in der hitzigen Schlussphase die Nerven und schraubten das Ergebnis durch Ilkay Kart und Manuel Montag in der Nachspielzeit auf 4:1 in die Höhe. Tillmann: "Ein reifer Auftritt" "Wir haben heute einen sehr fokussierten Auftritt hingelegt, der gegen so einen Gegner auch absolut notwendig war. Wir waren top vorbereitet und haben unseren Matchplan gerade in der ersten Halbzeit größtenteils sehr gut umgesetzt. Einmal waren wir nicht ganz auf der Höhe und wurden dafür direkt eiskalt bestraft – quasi aus dem Nichts. Umso wichtiger war dann unsere schnelle Antwort mit dem 2:1", so Rheindöfer-Coach Tillmann, der hinzufügt: "In der zweiten Halbzeit wurde es dann deutlich hektischer; es war kein schöner Fußball mehr, sondern viel Kampf, viele Zweikämpfe und wenig Spielfluss. Aber genau in dieser Phase sind wir konzentriert geblieben, haben unseren Plan weiter durchgezogen und uns am Ende mit zwei sehr gut ausgespielten Kontern belohnt. Insgesamt war das ein reifer Auftritt von uns. Der Sieg geht absolut in Ordnung, auch wenn das Ergebnis am Ende vielleicht ein Tor zu hoch ausfällt. Nach dem Pokalspiel am Dienstag und mit unserer aktuell dünnen Personaldecke war das heute eine unfassbar starke Mannschaftsleistung, auf die die Jungs wirklich stolz sein können."

Südwest mit Pflichtsieg gegen tapfere Brühler Es war die erwartet klare Angelegenheit. Bereits nach wenigen Sekunden brach der „Dosenöffner“ durch Philipp Graf den Widerstand der Hausherren, woraufhin die Kölner das Geschehen weitestgehend kontrollierten und das Resultat in der zweiten Halbzeit konsequent in die Höhe schraubten. Durdu: Zwischen Stolz und vermeidbaren Fehlern Trotz der deutlichen Packung suchte Brühls Trainer Taner Durdu nach dem Abpfiff das Positive im Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben 0:7 gegen eine gute Mannschaft verloren, das muss man ganz klar so sagen, aber spielerisch haben wir heute unser bestes Spiel gemacht“, bilanzierte Durdu. Seiner Meinung nach habe man den Brühlern auf dem Platz nicht unbedingt angesehen, dass sie mit nur drei Punkten Tabellenletzter seien. Der Coach verwies auf die schwierige personelle Lage und erklärte, dass man fünf U19-Spieler sowie Akteure aus der zweiten Mannschaft dabei hatte, wofür man sich „spielerisch wirklich sehr gut gewehrt“ habe. Kritisch sah Durdu lediglich die Entstehung der Gegentreffer, da von den sieben Toren sechs „absolut vermeidbar“ gewesen seien. Lediglich das 0:7 habe Südwest sauber durch das Zentrum herausgespielt, was man in der Form anerkennen müsse. Dennoch blickt der Trainer optimistisch auf die Zukunft und betonte, dass die Mannschaft willig und lernfähig sei. Wenn man Geduld mit diesen jungen Spielern habe, werde sich in den nächsten Jahren eine richtig gute Truppe formen. Errens: "Gibt keine fehlerfreie Mannschaft" Auf der Gegenseite herrschte nach dem Schützenfest eitel Sonnenschein. Südwest-Trainer Daniel Errens sprach von einem „souveränen Auswärtssieg in Brühl über die vollen 90 Minuten“. Seine Mannschaft sei durch den frühen Treffer von Philipp Graf gut ins Spiel gekommen und konnte den Vorsprung noch vor der Pause durch zwei Standards ausbauen. Errens zollte dem Gegner jedoch Respekt für die Defensivarbeit und merkte an, dass Brühl gegen den Ball diszipliniert im tiefen Block agierte, da gehe man natürlich nicht einfach so im Vorbeilaufen durch. In der zweiten Halbzeit wollte der Favorit die Aktivität noch einmal erhöhen, wobei Hendrik Graf unmittelbar nach dem Anstoß erneut als „Dosenöffner“ fungierte. Der Trainer lobte besonders die Kreativität von Can Kenatschi sowie die Joker-Qualitäten von Konstantin Sturm, der nach seiner Einwechslung an drei Toren beteiligt war. Trotz der drei Punkte mahnte Errens zur Bodenhaftung im Titelrennen. „Es gibt in dieser Liga aktuell keine Mannschaft, die fehlerfrei ist und oben wegmarschiert“, erklärte er mit Blick auf die Konkurrenz. An jedem Spieltag könne es Überraschungen geben, weshalb man gut beraten sei, weiterhin nur auf sich zu schauen.

Allein auf dem Thron: Deutz 05 nutzt den Patzer der Konkurrenz Deutz 05 hat am Wochenende einen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Während der bisherige punktgleiche Rivale aus Schönenbach patzte, behielten die Deutzer beim Heiligenhauser SV kühlen Kopf und feierten einen 0:2 (0:1)-Auswärtssieg. Mit diesem Erfolg thront der Absteiger nun als alleiniger Spitzenreiter an der Tabellenspitze der Bezirksliga, während der HSV nach der Niederlage auf den neunten Rang abrutschte. Esins: "Waren in der Offensive zu harmlos" Heiligenhaus-Trainer Andy Esins zeigte sich nach dem Abpfiff als fairer Verlierer und bezeichnete das Ergebnis als insgesamt leistungsgerecht. Obwohl die Deutzer mit ihrem eigenen Spiel vermutlich selbst nicht ganz zufrieden seien, gewannen sie am Ende verdient, so Esins. Besonders schmerzte ihn der frühe Rückstand durch einen Standard in der sechsten Minute, bei dem seine Mannschaft nach einer starken Parade des Keepers schlichtweg geschlafen habe. In der zweiten Hälfte wurde die Partie zwar offener, doch Deutz traf genau in die Drangphase der Hausherren hinein zum entscheidenden 2:0. „Kurz vor Schluss hatten wir zwar noch die Chance auf den Anschlusstreffer, aber insgesamt waren wir in der Offensive einfach zu harmlos“, bilanzierte der Coach enttäuscht. Ihn ärgerte vor allem die Inkonsequenz in der Defensive, da man bei beiden Gegentoren entscheidende Laufwege nicht aufgenommen habe und somit mit leeren Händen dastand. Diekamp: "Fußballherz, was willst du mehr? Hannes Diekamp, Trainer der Sportvereinigung Deutz 05, konnte seine Zufriedenheit hingegen kaum verbergen. Sein Team sei gut ins Spiel gestartet und habe den frühen Eckball direkt zur Führung veredelt. Danach entwickelte sich laut Diekamp eine ausgeglichene Partie, in der beide Seiten bei präziseren Abschlüssen hätten treffen können. Den Ausschlag gab schließlich die Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel: „Nach dieser ausgeglichenen ersten Hälfte haben wir uns den Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Da fand ich uns dominanter, wir haben den besseren Fußball gespielt und die Räume effektiver genutzt.“ Am Ende überwog die pure Freude über den geglückten Sprung an die Spitze. Mit Blick auf die idealen Rahmenbedingungen fasste Diekamp den Nachmittag treffend zusammen: „Schönes Wetter, ein guter Gegner, gewonnen und dazu noch zu Null gespielt – Fußballherz, was willst du mehr?“

Zündorf überholt Niehl im Kellerduell Germania Zündorf feierte einen überlebenswichtigen 3:1-Heimsieg gegen den CfB Ford Niehl und schob sich damit pünktlich zum Saisonendspurt auf einen Nichtabstiegsplatz. Für Niehl hingegen war es ein gebrauchter Sonntag, der mit dem Sturz auf einen direkten Abstiegsrang endete. Die Partie begann nach Maß für die Hausherren, als Jakub Merlan-Jarecki bereits in der 14. Minute die Weichen auf Sieg stellte. Zündorf agierte diszipliniert und kontrollierte weite Strecken der ersten Halbzeit, während Niehl sichtlich mit der Bedeutung der Partie kämpfte. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer jedoch eine verwandelte Niehler Mannschaft, die durch Arnold Koumako (70.) verdient zum Ausgleich kam. Doch die Freude währte nur kurz: Ein Platzverweis gegen Mehdi Reichert und der späte Treffer von Daniel Noworolnik (81.) brachten Zündorf zurück auf die Siegerstraße. Kurios wurde es in der 90. Minute, als Niehl die riesige Chance zum Ausgleich per Elfmeter vergab und im direkten Gegenzug durch Beni Kiwala den 3:1-Knockout kassierte. Zierden: „Ein extrem bitterer Abend“ Niehls Trainer Yannick Zierden musste nach dem Abpfiff erst einmal tief durchatmen. Die Art und Weise, wie sein Team trotz großer Moral am Ende mit leeren Händen dastand, hinterließ Spuren. „Das war wirklich extrem bitter. Zündorf ist sehr diszipliniert in die Partie gestartet und hat früh die Kontrolle übernommen, während wir das Gegentor nach einem Standard leider nicht gut verteidigt haben. In der zweiten Hälfte hat sich der Spieß dann aber umgedreht. Durch unsere Wechsel hatten wir im vorderen Drittel deutlich mehr Offensivaktionen. Wie es im Abstiegskampf oft so ist, kam dann alles zusammen: Wir ließen unsere Großchancen liegen, kämpften uns aber zurück und hatten das Momentum eigentlich auf unserer Seite. Durch den Platzverweis wendete sich das Blatt jedoch erneut. Unsere Jungs haben bis zum Schluss alles gegeben, selbst nach dem erneuten Rückstand, und sich in der 90. Minute noch einen Strafstoß erarbeitet – den wir dann leider vergeben haben. Im direkten Gegenzug fiel dann das 3:1. Es ist ein sehr bitterer Abend für das gesamte Team, aber genau so hart ist der Abstiegskampf.“

Rheinsüd bestraft Hoffnungsthaler Alles-oder-Nichts-Mentalität Es war ein Duell auf Augenhöhe, das erst in den Schlussminuten seinen Höhepunkt fand. Der FC Rheinsüd Köln hat den TV Hoffnungsthal mit 2:1 (1:1) niedergerungen und ist damit in der Tabelle am direkten Nachbarn vorbeigezogen. In einer Partie, die lange Zeit von taktischer Vorsicht geprägt war, sorgten eine turbulente Nachspielzeit der ersten Hälfte und ein eiskalter Konter kurz vor dem Abpfiff für die Entscheidung. Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer blickte nach dem Erfolg auf ein „insgesamt sehr ausgeglichenes und taktisch geprägtes Spiel“ zurück, in dem beide Seiten primär darauf bedacht waren, „den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten und nichts zuzulassen.“ Dies gelang den Hausherren über weite Strecken hervorragend, bis Hoffnungsthal kurz vor dem Pausenpfiff nach einer Ecke plötzlich doch in Führung ging. Krämer betonte jedoch die schnelle Reaktion seiner Elf: „Glücklicherweise konnten wir praktisch im Gegenzug direkt wieder ausgleichen, sodass es mit einem Unentschieden in die Kabine ging.“ Laut dem Coach war dieser prompte Ausgleich durch Santiago Minvielle Cepeda „natürlich sehr wichtig, um den Rückstand noch vor der Pause zu egalisieren.“ In der zweiten Halbzeit ließ Rheinsüd defensiv wenig anbrennen und wartete geduldig auf den einen Moment. „Gegen Ende hat Hoffnungsthal dann etwas offener agiert, was wir fünf Minuten vor Schluss durch eine Kontersituation zum 2:1 bestraft haben“, erklärte Krämer und lobte explizit die „taktische Disziplin“, mit der sein Team am Matchplan geblieben sei und sich am Ende selbst belohnt habe. Dagdelen: "Wir spielen nicht auf Remis" Auf der Gegenseite herrschte Ernüchterung über den späten K.o., den sich die Gäste durch ihr hohes Risiko am Ende gewissermaßen selbst zuzuschreiben hatten. TVH-Trainer Baran Dagdelen analysierte nüchtern: „Eigentlich war das ein Spiel, das 0:0 hätte ausgehen müssen, da es insgesamt sehr, sehr chancenarm war.“ Nachdem die zweite Hälfte ohne nennenswerte Toraktionen vor sich hinplätscherte, setzten die Gäste in der Schlussphase alles auf eine Karte. „In den letzten zehn Minuten sind wir jedoch All-In gegangen, weil wir unbedingt gewinnen wollten und uns ein Unentschieden in unserer Situation nichts bringt“, rechtfertigte der Coach die offensive Marschroute. Dagdelen stellte klar, dass taktisches Geplänkel nicht zur DNA seines Teams gehört: „Wir spielen nicht auf Remis, sondern wollen immer gewinnen. Das entspricht aber unserer Mentalität: Wir wollen gewinnen, ein Punkt genügt uns gegen keinen Gegner.“ Dieses volle Risiko wurde diesmal eiskalt bestraft, doch trotz der Niederlage vertraue er seinen Jungs voll und ganz, dass sie in der nächsten Woche eine Reaktion zeigen werden.

Hürth II mit Befreiungsschlag gegen den TFC Köln Die Hoffnungen auf eine Fortsetzung der kleinen Erfolgsserie beim Türkischen FC Köln sind am vergangenen Wochenende jäh zerplatzt. Im richtungsweisenden Duell gegen den FC Hürth II unterlagen die Hausherren deutlich mit 1:4 (0:2) und verloren damit wertvollen Boden im Kampf um den Klassenerhalt. Während Hürth II mit nun neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone fast schon für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga planen kann, rutscht der TFC vier Zähler hinter das rettende Ufer. Zu allem Überfluss sah Furkan Ceylan in der Schlussminute auch noch die Rote Karte, was die bittere Stimmung auf Seiten der Kölner perfekt machte. Ramadani: "Haben alles vermissen lassen" TFC-Trainer Hasan Ramadani redete nach dem Abpfiff nicht lange um den heißen Brei herum. „Es war eine absolut verdiente Niederlage, da wir leider alles vermissen lassen haben, was wir in den letzten Wochen noch gut gemacht haben“, konstatierte Ramadani sichtlich enttäuscht. Sein Team habe sich eigentlich etwas ganz anderes vorgenommen, doch man habe es am Sonntag „schlichtweg nicht umsetzen“ können. Trotz des Rückschlags weigerte sich der Coach, den Kopf in den Sand zu stecken: „Ich glaube weiterhin fest an diese Mannschaft und werde damit auch nicht aufhören, bis es nicht mehr machbar ist.“ Für den TFC gelte es nun, die Fehler schnellstens aufzuarbeiten, denn „wir haben keine Zeit, die Köpfe hängen zu lassen.“ Auf der Gegenseite herrschte nach den Doppelpacks von Elyesa Kursunlu und Philipp Geuer pure Erleichterung. Hürth-Coach Thomas Frohn sprach von einer „überragenden Leistung“ seiner Mannschaft, die dem Gegner erfolgreich Paroli geboten habe. „Wir haben unsere Situationen sehr gut ausgespielt“, analysierte Frohn den Auftritt. Zwar führte man zur Pause bereits mit 2:0, doch der Trainer sah sogar noch Luft nach oben: „Eigentlich hätten wir zu diesem Zeitpunkt schon 3:0 führen müssen, da wir noch zwei dicke Chancen haben liegen lassen.“ Dass man unmittelbar nach dem Seitenwechsel nachlegte, war für ihn der Schlüssel zum Erfolg. Besonders die Moral seiner Truppe imponierte ihm: „Ein Riesenlob an die gesamte Mannschaft: Nach den letzten beiden Spielen so eine Reaktion zu zeigen und dieses Spiel für uns zu entscheiden, ist einfach stark.“

Frielingsdorf beendet den unheimlichen Bergfried-Lauf In einer vogelwilden Partie mit neun Treffern hat der SV Frielingsdorf die beeindruckende Serie des SV Bergfried Leverkusen gestoppt und den Gästen beim 6:3 (3:0) die erste Niederlage im Kalenderjahr 2026 beigebracht. Während Frielingsdorf durch diesen Heimsieg den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf beruhigende acht Punkte ausbaute, riss die ungeschlagene Tour der Müller-Elf nach einer Achterbahnfahrt. Dass es am Ende so torreich wurde, lag vor allem an einer ersten Halbzeit, in der Bergfried kurzzeitig die Orientierung verlor, und einer Schlussphase, in der die Zuschauer kaum mit dem Zählen hinterherkamen. Frielingsdorfs Trainer Andreas Dreiner sprach nach der Partie von einem am Ende verdienten Sieg, auch wenn seine Elf zwischenzeitlich 15 wacklige Minuten überstehen musste. Nachdem man zur Pause völlig zurecht mit 3:0 geführt hatte, holte man den Gegner laut Dreiner durch zwei Unachtsamkeiten selbst wieder zurück ins Spiel. Der Coach sprach seiner Mannschaft jedoch ein großes Kompliment aus, da sie trotz des 3:2-Anschlusstreffers weiter mutig nach vorne gespielt und die richtige Antwort parat gehabt habe. Dreiner war sich sicher: „Hätten wir in dieser Phase nur versucht, das Ergebnis zu verwalten, hätten wir die Führung gegen die enorme offensive Wucht von Bergfried womöglich noch aus der Hand gegeben.“ Müller: "Das ist völlig normal" Auf der Gegenseite analysierte Stefan Müller die erste Pleite seit der Winterpause und gab zu, dass man grundsätzlich keine richtig gute Leistung abgerufen habe. Besonders bitter war der Tiefschlaf zwischen der 33. und 37. Minute, in dem der Gegner sein Team innerhalb von nur vier Minuten mit drei Toren förmlich überrollte. Müller bezeichnete diesen 0:3-Rückstand als Tiefschlag, lobte aber die beachtliche Moral, mit der sich seine Jungs auf 2:3 herankämpften. Doch zwei kapitale Fehler machten die Aufholjagd letztlich zunichte. „Dann haben wir dem Gegner durch einen kapitalen Bock das Tor zum 2:4 quasi geschenkt“, bilanzierte Müller, und auch nach dem erneuten Anschluss zum 3:4 folgte prompt der nächste Fehler zum 3:5. In der Summe habe es der Gegner sehr gut gemacht, aber man habe sie durch Einladungen zum Toreschießen massiv unterstützt. Müller schob den Auftritt auch auf die Strapazen der letzten Zeit: „Uns hat etwas die Inspiration und Energie gefehlt, was nach den letzten Wochen aber völlig normal ist.“