"Ein Aufstiegstrainer": Die Mission des neuen Coach von DV Solingen

Die Trainersuche beim DV Solingen zog sich über mehrere Wochen. Nach den Trennungen von Engin Kizilarslan (inzwischen neuer Trainer von Ligakonkurrent Kosova Düsseldorf) und später auch von Deniz Aktag übernahmen Abdelkarim Ifrassen und Sercan Er interimsweise die Verantwortung. Im Hintergrund führte der Vorstand währenddessen zahlreiche Gespräche mit potenziellen Kandidaten.
"Wir haben uns da wirklich sehr viel Zeit gelassen", erklärte der zweite Vorsitzende Kadir Yilmaz. Demnach habe der Verein intensive Gespräche mit fast einem halben Dutzend potenzieller Kandidaten geführt. Teilweise wurde es dabei auch konkreter. "Aber wir hatten noch nicht dieses Feuer, wo wir sagen können: Das ist der Trainer, der uns in ein bis zwei Jahren in die Oberliga bringen kann."
Dieses Gefühl habe sich schließlich bei Abdullah Keseroglu eingestellt. Der 38-Jährige war zuletzt beim Mittelrheinligisten Eintracht Hohkeppel tätig, wo er trotz einer erfolgreichen Phase überraschend seinen Posten räumen musste. Erst vor wenigen Wochen hatte er betont, dass er für eine neue Aufgabe bereit sei. Besonders wichtig seien ihm dabei ein ambitioniertes Projekt, gegenseitiges Vertrauen und die Möglichkeit, eine Mannschaft langfristig weiterzuentwickeln.
Genau diese Perspektive sieht DV Solingen offenbar in der Zusammenarbeit mit Keseroglu. "Er ist ein Aufstiegstrainer", sagte Yilmaz und verwies auf dessen Erfolge in der Vergangenheit. Keseroglu führte nämlich sowohl den FC Pesch (2023/24) als auch die Hohkeppler (21/22) von der Landes- in die Mittelrheinliga. Also genau den Schritt, den man in der Klingenstadt mittelfristig bewältigen möchte. "Für uns war es sehr wichtig, dass wir einen Trainer holen, der diesen Aufstieg von der Landesliga in die Oberliga schon erlebt hat."
Keseroglus Zweijahresvertrag geht deshalb auch mit einem eindeutigen Auftrag einher: "Unsere Vision ist es, in zwei Jahren in die Oberliga aufzusteigen. Ob das jetzt im ersten Jahr klappt oder im zweiten Jahr, das kann ich nicht sagen", sagt Yilmaz.
Überzeugt habe den Vorstand neben der sportlichen Vita insbesondere die Arbeitsweise des neuen Trainers. "Er ist sehr ehrgeizig, sehr diszipliniert", betonte Yilmaz. "Wir als Vorstand stehen voll hinter dem Trainer."
Etwas mehr als zwei Wochen kann sich der neue Coach nun also mit seinem Umfeld vertraut machen, ehe DV am 28. Juni zum Aufgalopp in die Sommervorbereitung bittet. Wie auch immer sich die beiden Landesliga-Gruppen letztlich zusammenstellen, DV Solingen möchte oben dran sein.
Auch Keseroglu selbst macht keinen Hehl daraus, weshalb er sich trotz anderer Optionen für den Schritt zum DV Solingen entschieden hat. "Es waren mehrere Möglichkeiten da, die ich annehmen konnte. Am Ende habe ich mich für DV Solingen entschieden", erklärt der 38-Jährige. Ausschlaggebend sei dabei vor allem das Gesamtpaket gewesen. "Das Projekt ist sehr interessant, die Aufgabe ist sehr interessant. Es ist ambitioniert. Ich habe viele Gespräche geführt und mich am Ende aus Überzeugung dafür entschieden, weil ich immer da sein möchte, wo ich auch etwas bewegen kann."
Dass er dafür den Fußballverband wechselt, spielte für ihn eine untergeordnete Rolle. Vielmehr reizt ihn die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Verein etwas aufzubauen. "Ich freue mich auf die Aufgabe. Ich habe mich natürlich auch mit dem Kader befasst. Es sind viele spannende Spieler dabei." Gleichzeitig macht der neue Übungsleiter deutlich, dass die Zielsetzung eindeutig formuliert ist: "Für uns zählt nur der Aufstieg. Da werden wir alles dransetzen. Sonst wären auch andere Aufgaben interessant gewesen."
Der neue DV-Coach weiß allerdings auch, dass der Weg dorthin kein Selbstläufer wird. "Wir müssen gegen jeden Gegner an unsere absolute Grenze gehen", betont Keseroglu. Entscheidend sei deshalb die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz. "Da fangen wir bei uns an, dass sich unser Mindset und unsere Haltung ändern. Deswegen wäre eine erfolgreiche Saison für mich: aufsteigen."