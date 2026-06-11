"Ein Aufstiegstrainer": Die Mission des neuen Coach von DV Solingen DV Solingen hat die Suche nach einem neuen Cheftrainer abgeschlossen und setzt künftig auf Abdullah Keseroglu. Der Landesligist stattete den 38-Jährigen mit einem Zwei-Jahres-Vertrag aus und verfolgt mit ihm ambitionierte Ziele. von Markus Becker · Heute, 16:27 Uhr · 0 Leser

Abdullah Keseroglu wird DV Solingen als Trainer übernehmen. – Foto: Boris Hempel

Die Trainersuche beim DV Solingen zog sich über mehrere Wochen. Nach den Trennungen von Engin Kizilarslan (inzwischen neuer Trainer von Ligakonkurrent Kosova Düsseldorf) und später auch von Deniz Aktag übernahmen Abdelkarim Ifrassen und Sercan Er interimsweise die Verantwortung. Im Hintergrund führte der Vorstand währenddessen zahlreiche Gespräche mit potenziellen Kandidaten.

Keseroglus Vita ist wie ausgemalt für die Solinger Ambitionen "Wir haben uns da wirklich sehr viel Zeit gelassen", erklärte der zweite Vorsitzende Kadir Yilmaz. Demnach habe der Verein intensive Gespräche mit fast einem halben Dutzend potenzieller Kandidaten geführt. Teilweise wurde es dabei auch konkreter. "Aber wir hatten noch nicht dieses Feuer, wo wir sagen können: Das ist der Trainer, der uns in ein bis zwei Jahren in die Oberliga bringen kann." Dieses Gefühl habe sich schließlich bei Abdullah Keseroglu eingestellt. Der 38-Jährige war zuletzt beim Mittelrheinligisten Eintracht Hohkeppel tätig, wo er trotz einer erfolgreichen Phase überraschend seinen Posten räumen musste. Erst vor wenigen Wochen hatte er betont, dass er für eine neue Aufgabe bereit sei. Besonders wichtig seien ihm dabei ein ambitioniertes Projekt, gegenseitiges Vertrauen und die Möglichkeit, eine Mannschaft langfristig weiterzuentwickeln.

In zwei Jahren soll es in Liga fünf gehen Genau diese Perspektive sieht DV Solingen offenbar in der Zusammenarbeit mit Keseroglu. "Er ist ein Aufstiegstrainer", sagte Yilmaz und verwies auf dessen Erfolge in der Vergangenheit. Keseroglu führte nämlich sowohl den FC Pesch (2023/24) als auch die Hohkeppler (21/22) von der Landes- in die Mittelrheinliga. Also genau den Schritt, den man in der Klingenstadt mittelfristig bewältigen möchte. "Für uns war es sehr wichtig, dass wir einen Trainer holen, der diesen Aufstieg von der Landesliga in die Oberliga schon erlebt hat." Keseroglus Zweijahresvertrag geht deshalb auch mit einem eindeutigen Auftrag einher: "Unsere Vision ist es, in zwei Jahren in die Oberliga aufzusteigen. Ob das jetzt im ersten Jahr klappt oder im zweiten Jahr, das kann ich nicht sagen", sagt Yilmaz.