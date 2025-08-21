Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ein Aufsteiger wird dem FC Cleeberg zum Verhängnis
Teaser GL GI/MR: +++ Nach drei Siegen zum Auftakt hat es den FC Cleeberg in der Fußball-Gruppenliga bei Eintracht Lollar erwischt. Türk Ata/Türkgücü Wetzlar bleibt mit einem Mann weniger ungeschlagen +++
Lollar/Obbornhofen/Bellersheim/Marburg-Cappel. Aufsteiger Eintracht Lollar hat in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg am Mittwochabend den Tabellenführer FC Cleeberg gestürzt. Währenddessen ringt der FSV Cappel die TSG Wieseck spektakulär nieder und Türk Ata/Türkgücü Wetzlar wendet in Unterzahl die erste Niederlage ab.