Ligabericht
Muss sich Eintracht Lollar trotz einiger guter Chancen mit 0:2 geschlagen geben: Simon Kranz (r.) von Fußball-Gruppenligist FC Cleeberg. © Steffen Baer
Ein Aufsteiger wird dem FC Cleeberg zum Verhängnis

Teaser GL GI/MR: +++ Nach drei Siegen zum Auftakt hat es den FC Cleeberg in der Fußball-Gruppenliga bei Eintracht Lollar erwischt. Türk Ata/Türkgücü Wetzlar bleibt mit einem Mann weniger ungeschlagen +++

Lollar/Obbornhofen/Bellersheim/Marburg-Cappel. Aufsteiger Eintracht Lollar hat in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg am Mittwochabend den Tabellenführer FC Cleeberg gestürzt. Währenddessen ringt der FSV Cappel die TSG Wieseck spektakulär nieder und Türk Ata/Türkgücü Wetzlar wendet in Unterzahl die erste Niederlage ab.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

