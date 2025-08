Ein Aufsteiger stürmt die Tabellenspitze

Dillenburg. Zum Saisonstart der Fußball-A-Liga Dillenburg glänzt Aufsteiger SG Obere Dill mit einem 4:1 gegen Roth/Simmersbach, der SV Eisemroth gewinnt mit diesem Ergebnis in Eibach, beide teilen sich die erste Tabellenführung. Heimdreier feierten die SG Eschenburg II (3:1 gegen Merkenbach), der TSV Ballersbach (3:1 gegen Frohnhausen II), der VfL Fellerdilln (3:2 gegen Dietzhölztal. Auswärts erfolgreich waren der TuS Driedorf (1:0 bei Aartal), die SG Sinn/Hörbach (2:1 in Niederroßbach) und der SV Herborn (5:3 in Breitscheid).