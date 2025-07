Ein Aufsteiger, ein Neuzugang und ein Rückkehrer

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Hannes Peschke geht den nächsten Schritt!

Aus der Zweiten in die Erste – und das völlig verdient!

Hannes hat sich in der letzten Saison 5 Einsätze unter Coach Alexander Mikulin erarbeitet – und im Training mit Ehrgeiz, Zweikampfstärke und starker Energie überzeugt. Genau das, was unser Trainer „Miku“ sehen will – und warum Hannes jetzt fest zum Kader der Ersten gehört!

Wir freuen uns riesig und sagen: Glückwunsch, Hannes!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

TuS 1896 Sachsenhausen

Das teilt der Verein auf Instagram mit: 4. Neuzugang für die 2. Männer Willkommen beim TuS 1896, Florian! Mit Florian Ameen kommt ein junger, ehrgeiziger Spieler von Blau-Weiß Leegebruch zu uns. Er hat sich schnell im Männerbereich durchgesetzt, wurde Stammspieler und konnte dort 2x den Kreispokal gewinnen. Jetzt möchte er bei uns in der Landesklasse seinen nächsten Schritt gehen. Wir freuen uns, dass du Teil unserer TuS-Familie bist!

