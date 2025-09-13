Ein Kopf-an-Kopf-Rennen vor vollen Rängen erwarten die Hüffelsheimer Verbandsliga-Fußballer (hier Tim Reidenbach gegen Marienborn) auch gegen den TuS Mechtersheim. Foto: Mario Luge

Ein Aufsteiger auf Augenhöhe Sonntag gastiert Verbandsliga-Topteam Mechtersheim in Hüffelsheim / Weingärtner verspricht Spektakel

Hüffelsheim. Es ist für das erste richtige Spitzenspiel für die SG Hüffelsheim in der Verbandsliga. Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) stellt sich Klassenprimus und Meisterschafts-Topfavorit TuS Mechtersheim auf Palmenstein vor. Für SG-Trainer André Weingärtner kein Grund, in Ehrfurcht zu erstarren. „Wir wollen den Zuschauern ein Spektakel bieten, das Spiel auch offensiv zu einem richtigen Wettkampf werden lassen”, sagt er vor dem Duell Aufsteiger gegen Absteiger. Schließlich trifft die aktuell beste (24 Treffer) auf die zweitbeste (18) Angriffsreihe der Liga.

Gastgeber müssen sich nicht verstecken

Verstecken muss sich das Team von der Nahe keineswegs. Die zuletzt immer wieder aufgetretenen Fehler in der Defensive seien heraus- und im Training bearbeitet worden. „Wir müssen defensiv besser werden, wollen aber weiterhin offensiv spielen”, gibt Weingärtner die Losung aus. Vorwärtsverteidigen, mehr Körperlichkeit, dem TuS möglichst wenig Platz lassen. All das ist angesagt. Herauskommen soll „ein Spiel, auf das sich die Zuschauer zurecht gefreut haben, von dem alle Fußball-Kenner und Fußball-begeisterten Menschen schwärmen können”, sagt der 48-jährige Lehrer. Ist es das erste wirklich richtungsweisende Spiel für die SG seit dem Aufstieg? „Richtungsweisend ist für uns alles“, sagt Weingärtner, weiß aber auch, dass seine Truppe in den bislang absolvierten sechs Partien statt der erreichten 13 auch das Maximum von 18 Zählern hätte einfahren können. Und deshalb geht es mit ganz breiter Brust in die Begegnung gegen die von Nauwed Amiri, Bruder des Mainzer Nationalspielers, trainierten Pfälzer. Für die SG gehe es darum, sich „auszutesten, wie gut wir schon sind. Wir wollen uns ausprobieren“, sagt Weingärtner. Mechtersheim habe nicht nur wegen Alexander Biedermann und Ex-Profi Andrew Wooten (ein Länderspiel für die USA, sieben Bundesligaspiele für den FCK) für die Liga eine tolle Mannschaft aufgestellt. Eine, in der auch der ehemalige Kreuznacher Berkan Celebi einen Platz gefunden hat.