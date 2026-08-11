Ein Aschenplatz als Alleinstellungsmerkmal Der Aufsteiger hofft, dass ihm auch der heimische Untergrund auf dem Weg zum Klassenverbleib in der Bezirksliga hilft. Wie bisher die Vorbereitung lief, wie sich die Zugänge machen und was die Ziele der Grefrather sind. von RP / Noah Knothe · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Grefrather sind alle Beläge gewohnt – Foto: Sascha Köppen

In diesem Jahr feiert der SV Germania Grefrath sein 100-jähriges Bestehen. Damit hätte es für die Mannschaft von Trainer Jörg Gartz keinen besseren Zeitpunkt für den ersten Kreisliga-A-Titel der Vereinsgeschichte geben können. Der Aufstieg in die Bezirksliga war bereits ein historischer Erfolg für die Germania, der mit dem Klassenerhalt veredelt werden soll.

Was sind die Ziele der Vorbereitung? Der Aufstieg ist für den ganzen Verein ein gigantischer Erfolg. Vor neun Jahren spielte der SV noch in der Kreisliga C. „Das Wichtigste ist, dass wir in der Bezirksliga Spaß haben. Natürlich wollen wir unbedingt die Klasse halten, trotzdem wissen wir, wo wir herkommen, daher müssen wir diese historische Saison auch genießen“, betont Gartz. In der Aufstiegssaison kassierte der SV nur eine einzige Niederlage, in der Bezirksliga wird die Favoritenrolle jedoch selten bei Grefrath liegen. Daher legt Gartz in der Vorbereitung seinen Fokus auf die Stabilität beim Verteidigen. „Unsere Defensive muss gefestigter sein und das fängt beim Gegenpressing an. In der Bezirksliga brauchen wir eine kompakte und stabile Verteidigung“, erklärt der Aufstiegstrainer.

Was lief bislang gut? Der Fokus auf die Defensive hat bereits Früchte getragen, erzählt Gartz, der mit der Entwicklung seiner Mannschaft bisher sehr zufrieden ist. „Wir haben konstant eine Trainingsbeteiligung von über 20 Spielern. Das zeigt, wie fleißig die Jungs sind. Auch die Neuzugänge machen bisher einen guten Eindruck“, lobt der Trainer. Was lief bislang nicht so gut? Beim letzten Testspiel der Vorbereitung war der Kader auf einmal ziemlich dünn. Nur elf Feldspieler waren bei der 1:8-Niederlage in Kempen dabei. Aufgrund der hohen Temperaturen und des dünnen Kaders spielte das Ergebnis für Gartz aber keine Rolle.