„Es war das erwartete, kampfbetonte Spiel, das hatte ich ja von vornherein gesagt. Es war niemals unfair, aber es ging schon ordentlich zur Sache. Darauf waren wir vorbereitet“, erklärte Altinkaya nach dem Spiel.

Die Gäste fanden zunächst schwer in die Partie. „Wir haben leider entgegen dem, was wir vorhatten, die ersten Minuten verschlafen. Sodass Salzdahlum zu Beginn mehr vom Spiel hatte. Wir hatten unheimlich viele unnötige Ballverluste“, so der Thieder Coach. Nach rund einer Viertelstunde fand sein Team besser in die Begegnung und erspielte sich mehrere Großchancen, verpasste es aber, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Auch die Gastgeber hatten eine hundertprozentige Gelegenheit, sodass es zur Pause torlos blieb.

Nach Wiederanpfiff übernahm Thiede zunehmend die Kontrolle und belohnte sich in der 58. Minute: Liehr traf nach schöner Kombination über die Außenbahn zur Führung. Kurz darauf hielt Keeper Lenn Radtke seine Mannschaft im Spiel, als er einen Handelfmeter der Gastgeber stark parierte. „Len Radtke hat den Ball super rausgeholt“, lobte Altinkaya seinen Torwart.

Wenig später sorgte Uzunhan mit einem verwandelten Elfmeter für die Vorentscheidung (69.). Nach einer Gelb-Roten Karte für einen Salzdahlumer Verteidiger konzentrierte sich Thiede auf die Defensive, brachte das Ergebnis aber souverän über die Zeit.

„Verdienter Sieg, definitiv. Aber Salzdahlum war ein unheimlich unangenehmer Gegner – sehr zweikampfstark. Aus meiner Sicht haben die da unten nichts zu suchen. Es war ein anstrengendes, sehr anstrengendes Spiel, das uns gefordert hat. Aber völlig verdient 2:0 gewonnen“, bilanzierte Altinkaya.

Mit dem Auswärtserfolg bleibt der FC Viktoria Thiede dem Spitzenfeld der Bezirksliga 3 dicht auf den Fersen und bestätigt seine starke Saisonleistung als Aufsteiger.