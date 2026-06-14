Ein Anruf eröffnet Schliengen doch die Chance auf den Klassenerhalt

Zu viele Nebenkriegsschauplätze? Schliengens Kapitän Tom Wihler | Archivfoto: Matthias Konzok

Am letzten Spieltag verpassen die SF Schliengen den Sprung auf Platz 14. Der Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga scheint besiegelt. Doch ein Anruf sorgt für Hoffnung. Zum Bericht: Ein Anruf eröffnet den SF Schliengen doch noch die Chance auf den Klassenerhalt (BZ-Plus) Tore: 1:0 Lösle (8./ET), 2:0 N. Lais (10.), 2:1 Hollenwäger (16.), 3:1 Födisch (17.), 3:2 Kessler (20.), 4:2 F. Behringer (55./FE), 5:2 Y. Lais (61.), 6:2 Gritsch (77.), 6:3 T. Merstetter (83.). Bes.: Klein hält HE von Lösle (65./Schliengen).

Nach zuletzt drei Spielen ohne dreifachen Punktgewinn (ein Unentschieden und zwei Niederlagen) "wollten wir uns mit einem Sieg aus der Liga verabschieden", so Andreas Schatz, Trainer von Meister und Landesliga-Aufsteiger Stetten. Auch ob der Tatsache, dass einige Spieler nicht auf ihren Stammpositionen aufliefen, ruckelte der Stettener Motor zunächst. Herten ging mit einer 2:1-Führung in die Pause. Aber der TuS machte nach dem Seitenwechsel Ernst, kam zügig durch von Bleon Selmani – sein 25. Saisontreffer – zum 2:2-Ausgleich (55.). Nur fünf Minuten später legte Mikail Alici das 3:2 nach. Nach dem Abpfiff begann die große Meistersause an der Tullastraße.

Tore: 0:1 De Franco (10.), 1:1 Covic (12.), 1:2 Strazzeri (36.), 2:2 Selmani (55.), 3:2 Alici (60.), 4:2 Sucameli (89.). Zum Spieltagsbericht: SV Blau-Weiß Murg verabschiedet sich mit Torfestival aus der Bezirksliga (BZ-Plus)