 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Ein Anruf eröffnet Schliengen doch die Chance auf den Klassenerhalt

Aaron Reiß schießt den FC Zell in die Aufstiegsspiele

von Werner Hornig (BZ) · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Zu viele Nebenkriegsschauplätze? Schliengens Kapitän Tom Wihler | Archivfoto: Matthias Konzok
Zu viele Nebenkriegsschauplätze? Schliengens Kapitän Tom Wihler | Archivfoto: Matthias Konzok

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BZL Hochrhein

Gestern, 16:00 Uhr
FC Schönau
FC SchönauSchönau
SF Schliengen
SF SchliengenSchliengen
6
3
Abpfiff
Am letzten Spieltag verpassen die SF Schliengen den Sprung auf Platz 14. Der Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga scheint besiegelt. Doch ein Anruf sorgt für Hoffnung. Zum Bericht: Ein Anruf eröffnet den SF Schliengen doch noch die Chance auf den Klassenerhalt (BZ-Plus)

Tore: 1:0 Lösle (8./ET), 2:0 N. Lais (10.), 2:1 Hollenwäger (16.), 3:1 Födisch (17.), 3:2 Kessler (20.), 4:2 F. Behringer (55./FE), 5:2 Y. Lais (61.), 6:2 Gritsch (77.), 6:3 T. Merstetter (83.). Bes.: Klein hält HE von Lösle (65./Schliengen).

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Lörrach-Stetten
TuS Lörrach-StettenLörrach-St.
SV Herten
SV HertenHerten
4
2
Abpfiff
Nach zuletzt drei Spielen ohne dreifachen Punktgewinn (ein Unentschieden und zwei Niederlagen) "wollten wir uns mit einem Sieg aus der Liga verabschieden", so Andreas Schatz, Trainer von Meister und Landesliga-Aufsteiger Stetten. Auch ob der Tatsache, dass einige Spieler nicht auf ihren Stammpositionen aufliefen, ruckelte der Stettener Motor zunächst. Herten ging mit einer 2:1-Führung in die Pause. Aber der TuS machte nach dem Seitenwechsel Ernst, kam zügig durch von Bleon Selmani – sein 25. Saisontreffer – zum 2:2-Ausgleich (55.). Nur fünf Minuten später legte Mikail Alici das 3:2 nach. Nach dem Abpfiff begann die große Meistersause an der Tullastraße.

Tore: 0:1 De Franco (10.), 1:1 Covic (12.), 1:2 Strazzeri (36.), 2:2 Selmani (55.), 3:2 Alici (60.), 4:2 Sucameli (89.).

Zum Spieltagsbericht: SV Blau-Weiß Murg verabschiedet sich mit Torfestival aus der Bezirksliga (BZ-Plus)

Gestern, 16:00 Uhr
SV Weil 1910
SV Weil 1910Weil II
FC Zell i.W.
FC Zell i.W.Zell i.W.
2
3
Abpfiff
Für ein paar Minuten stand Mettingen auf Platz zwei: Doch der FC Zell setzt sich in einem spannenden Fernduell der Fußball-Bezirksliga letztlich durch und steht in den Aufstiegsspielen zur Landesliga. Zum Bericht: Aaron Reiß schießt den FC Zell in die Aufstiegsspiele (BZ-Plus)

Tore: 0:1 Schwald (8.), 1:1 Yavuz (45.), 2:1 Schäfer (66.), 2:2, 2:3 Reiß (70., 74.).