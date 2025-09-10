Ein angenehmer Saisonstart für den SV Glehn

Am Donnerstag hat Glehn dann den ersten „dicken Fisch“ zu Gast: die Sportfreunde Vorst. „Nicht ganz glücklich direkt nach dem Glehner Schützenfest“, so Lambertz. „Ich hoffe, wir bleiben von Erkältungen und Ähnlichem verschont.“ Am Mittwoch steht noch ein Training auf dem Plan, „um die Körper schon mal wieder an Bewegung zu gewöhnen“, sagt er lachend. Das Spiel ist dann der erste Härtetest. Aber mit neun Punkten auf dem Konto – zwei mehr als Vorst – kann Glehn relativ entspannt in die Begegnung gehen: „Das ist immer schön, wenn man so in die Saison startet und erstmal oben auf der Suppe schwimmt“, sagt Frank Lambertz. „Selbst wenn wir jetzt verlieren, stehen wir nicht direkt unter Druck und im Tabellenkeller. Wir können ganz befreit aufspielen, Vorst ist unter Zugzwang.“