 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Glehn ist auf der Überholspur.
Glehn ist auf der Überholspur. – Foto: Norbert Jurczyk

Ein angenehmer Saisonstart für den SV Glehn

SV Glehn: Als die große Unbekannte in die Saison gestartet, hat die Truppe von Trainer Frank Lambertz nach vier Spielen schon neun Punkte auf dem Konto.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A GV/NE
SV Glehn
SF Vorst
Frank Lambertz
Frank Lambertz

Vier Spiele, drei Siege, 19 Treffer – die Bilanz des SV Glehn liest sich gut, Trainer Frank Lambertz warnt jedoch davor, dies überzubewerten.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
20:00

Der SV Glehn galt als die große Unbekannte der Kreisliga A: neuer Trainer, großer Umbruch in der Mannschaft, viele junge Spieler. Selbst Lambertz war sich zu Saisonbeginn nicht sicher, wo sein Team steht und was möglich ist. Das hat sich auch nach vier Spieltagen noch nicht komplett geändert – auch wenn die bisherige Bilanz mit neun Punkten aus vier Spielen sehr gut aussieht.

„Es war ein ordentlicher Start, aber nicht so gut, wie es vielleicht nach außen hin aussieht“, sagt der Coach. „Wir hatten auch Glück mit dem Spielplan, der uns einen angenehmen Start beschert hat. Wir hatten schließlich noch keinen von den ganz dicken Fischen.“ Siege gab es gegen Vatan, Grimlinghausen und Zons, eine knappe Niederlage gegen Reuschenberg. „Die ärgert mich fast mehr als die drei Siege mich euphorisch stimmen“, sagt Lambertz. „Da war mehr drin.“

Siege nicht überbewerten

Auch dem Kantersieg gegen Zons (8:0) möchte er nicht zu viel Bedeutung geben: „Das ist ein sehr hartes Ergebnis, das wird dem Gegner nicht ganz gerecht – wir haben unsere Vorgaben sehr diszipliniert durchgezogen und sind früh in Führung gegangen. Bei Zons liegt einiges im Argen und dann kamen individuelle Fehler hinzu, das hat es uns leicht gemacht.“

Trotzdem ist er bisher zufrieden: „Wir machen kleine Schritte in die richtige Richtung, aber wir sind noch nicht da angekommen, wo wir in dieser Saison hinwollen“, sagt Frank Lambertz. „Es läuft schon deutlich besser als noch in den Testspielen. Aber wir müssen noch einige Abläufe automatisieren, damit auf dem Platz die richtigen Entscheidungen getroffen werden.“ Zudem würden noch zu viele Tore kassiert, zwei pro Spiel im Schnitt. „Mindestens eins zu viel – aber vorne fallen auch ausreichend Tore, das gleicht es aus“, so der Coach.

Am Donnerstag hat Glehn dann den ersten „dicken Fisch“ zu Gast: die Sportfreunde Vorst. „Nicht ganz glücklich direkt nach dem Glehner Schützenfest“, so Lambertz. „Ich hoffe, wir bleiben von Erkältungen und Ähnlichem verschont.“ Am Mittwoch steht noch ein Training auf dem Plan, „um die Körper schon mal wieder an Bewegung zu gewöhnen“, sagt er lachend. Das Spiel ist dann der erste Härtetest. Aber mit neun Punkten auf dem Konto – zwei mehr als Vorst – kann Glehn relativ entspannt in die Begegnung gehen: „Das ist immer schön, wenn man so in die Saison startet und erstmal oben auf der Suppe schwimmt“, sagt Frank Lambertz. „Selbst wenn wir jetzt verlieren, stehen wir nicht direkt unter Druck und im Tabellenkeller. Wir können ganz befreit aufspielen, Vorst ist unter Zugzwang.“

Aufrufe: 010.9.2025, 13:00 Uhr
RP / Sophie RhineAutor