Hat mit Schafhausen wieder in die Erfolgsspur gefunden: Stefan Jörling (links). – Foto: Benjamin Jansen

Ein „anderes Spiel“ als im Kreispokal Rechtzeitig vor dem Kreisduell in der Landesliga sind Union Schafhausen und Neuling SV Helpenstein in die Erfolgsspur gekommen. Am Samstag, 16 Uhr, treffen beide Mannschaften auf dem Sportplatz im Kuhlert in Schafhausen aufeinander.

Schafhausen hat die letzten beiden Auswärtsspiele gewonnen, Helpenstein am vergangenen Sonntag den ersten Auswärtssieg gefeiert und vier Punkte aus den letzten beiden Partien geholt.

„Ein absolut wichtiges Spiel, auch tabellarisch“, sagt Jochen Küppers, Trainer von Union Schafhausen. Er erwartet ein „sehr umkämpftes Spiel“, auf das man sich freut. Zuletzt hatte Union im Achtelfinale des Kreispokalwettbewerbs gegen Helpenstein gespielt und mit 5:0 gewonnen. „Wir sind nicht so blauäugig zu glauben, dass es aufgrund des Kreispokalspiels ein Selbstläufer wird; das Spiel steht unter anderen Vorzeichen“, ist Jochen Küppers bewusst. Am Dienstag auf dem Aschenplatz in Aphoven und am Donnerstag auf Kunstrasen in Waldenrath hatte der Trainer seine Mannschaft auf das Spiel eingestimmt. Der Blick richtet sich auch auf das „Lazarett“. Mit der Rückkehr von Niklas Kaußen und Niklas Braun ist nicht zu rechnen, ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Phillip Grüttner. Mit einer Grippeerkrankung mussten Julian Fratz und Leon Liebens passen. Paul Wolf war beim Spiel in Düren auf die Schulter gefallen und musste schon nach 25 Minuten ausgewechselt werden. „Ich hoffe, dass der eine oder andere wiederkommt“, so Jochen Küppers. Zwei seiner Entscheidungen hatten sich in Düren als höchst wirkungsvoll erwiesen. Kapitän David Jennissen glänzte in ungewohnter Rolle, Justin Küppers traf kurz nach seiner Einwechslung zum entscheidenden 3:1. „Es wird ein interessantes Spiel“, rechnet Jochen Küppers auch mit großem Zuschauerzuspruch.