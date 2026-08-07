"Ein anderes Gesicht zeigen" - Altenoythe empfängt BW Hollage

„Wir wollen ein ganz anderes Gesicht zeigen als beim Spiel gegen Garrel“, betont Koopmann vor der Partie.

Den Gegner erwartet der SV Altenoythe auf Augenhöhe. „Hollage ist ebenfalls Aufsteiger. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt der Co-Trainer. Während Altenoythe den Auftakt mit 2:7 gegen Top-Team Garrel verpatzte, konnte Hollage gegen Melle den ersten Punkt sammeln und 1:1 spielen.

Vor heimischer Kulisse ist das Ziel für den Sonntag klar formuliert. „Wir wollen unseren Zuschauern den ersten Heimsieg der Saison präsentieren“, so Koopmann.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr.