Nach dem 0:5 in Ratzeburg steht Aufsteiger Fetih-Kisdorf unter Druck. Gegen den offensivstarken Eichholzer SV soll am Samstag vor allem die Haltung stimmen.
Wenn der FC Fetih-Kisdorf am Samstag um 16 Uhr den Eichholzer SV empfängt, treffen in der Landesliga Holstein zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Die Gäste rangieren mit 37 Punkten aus 19 Spielen auf Platz drei der Tabelle, Fetih-Kisdorf steht als Aufsteiger mit 16 Zählern aus 20 Partien auf Rang 15.
Für die Gastgeber ist die Partie auch eine Frage der Reaktion. Am vergangenen Spieltag unterlag Fetih-Kisdorf beim Ratzeburger SV deutlich mit 0:5. Der Eichholzer SV hingegen trennte sich in einem torreichen Spiel 4:4 vom FC Dornbreite Lübeck.
Trainer Nico Brehm macht vor der Aufgabe gegen den Tabellendritten keinen Hehl aus der Schwierigkeit der Begegnung. „Am kommenden Wochenende wartet mit Eichholz eines der Top-Teams der Liga auf uns“, sagt der Coach.
Gleichzeitig richtet sich sein Blick vor allem auf die eigene Mannschaft. „Nach dem letzten Spiel ist für uns eine klare Reaktion gefordert“, betont Brehm. Die Art und Weise des Auftritts soll diesmal eine andere sein. „Mit Herz, Leidenschaft und maximalem Einsatz wollen wir ein anderes Gesicht zeigen.“
Gegen eines der Spitzenteams der Liga dürfte genau das notwendig sein.