„Ein anderes Gesicht zeigen” Der FC Fetih-Kisdorf empfängt den Tabellendritten Eichholzer SV – Trainer Nico Brehm fordert nach der jüngsten Niederlage eine deutliche Reaktion seiner Mannschaft von red · Heute, 10:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Nach dem 0:5 in Ratzeburg steht Aufsteiger Fetih-Kisdorf unter Druck. Gegen den offensivstarken Eichholzer SV soll am Samstag vor allem die Haltung stimmen.

Wenn der FC Fetih-Kisdorf am Samstag um 16 Uhr den Eichholzer SV empfängt, treffen in der Landesliga Holstein zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Die Gäste rangieren mit 37 Punkten aus 19 Spielen auf Platz drei der Tabelle, Fetih-Kisdorf steht als Aufsteiger mit 16 Zählern aus 20 Partien auf Rang 15. Für die Gastgeber ist die Partie auch eine Frage der Reaktion. Am vergangenen Spieltag unterlag Fetih-Kisdorf beim Ratzeburger SV deutlich mit 0:5. Der Eichholzer SV hingegen trennte sich in einem torreichen Spiel 4:4 vom FC Dornbreite Lübeck.