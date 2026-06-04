Ein alter Bekannter übernimmt die U23 des 1. FC Magdeburg

– Foto: 1. FC Magdeburg

Nachdem Petrik Sander und Pascal Ibold als Cheftrainer bei der Zweitliga-Vertretung des 1. FC Magdeburg auch in der neuen Saison im Amt bleiben, haben die Blau-Weißen den Trainerposten der U23 in der Regionalliga Nordost neu besetzt. Ein alter Bekannter übernimmt die FCM-Reserve.

Ronny Thielemann kehrt zurück nach Sachsen-Anhalt. Der 52-Jährige hatte sich bei den Elbestädtern vor allem als langjähriger Co-Trainer von Jens Härtel einen Namen gemacht. In der Saison 2011/12 stand Thielemann sogar kurzfristig als Cheftrainer der Magdeburger - damals noch in der Regionalliga - an der Seitenlinie. Außerdem coachte er bereits im FCM-Nachwuchs. Nun kehrt Thielemann als Cheftrainer der U23-Vertretung zurück. Zum FuPa-Profil:

"Es ist unser Anspruch, in allen Bereichen des Vereins – von den Profis über die U23 bis hin zum Nachwuchs – auf Kontinuität zu setzen. Bei der Besetzung der Trainerposition unserer Regionalliga-Mannschaft war es uns besonders wichtig, jemanden zu finden, der unseren Verein sowie seine Werte nicht nur kennt, sondern diese auch lebt und zugleich bereits einen Erfahrungsschatz in der Begleitung und Entwicklung von Top-Talenten gesammelt hat", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel zur Rückholaktion. Thielemann erfülle "dieses Profil optimal" und passe "perfekt zu unseren Anforderungen", unterstreicht Jaekel.

Thielemann über seine Rückkehr zum FCM: "Etwas Besonderes"

Für den UEFA-Pro-Lizenzinhaber, der zuletzt bei der U19 von RB Leipzig als Co-Trainer fungierte, sei es "etwas Besonderes, an einem vertrauten Ort erneut Verantwortung zu übernehmen", sagt Thielemann zu seinem neuen Posten. "Unser Ziel ist es, jungen Spielern frühzeitig den Weg in den Profibereich zu ebnen und sie bestmöglich auf die Anforderungen dort vorzubereiten. Dabei möchte ich meine gesammelte Erfahrung einbringen und gemeinsam mit dem bestehenden Trainerteam die Entwicklung der Jungs konsequent vorantreiben", erklärt der ehemalige Bundesliga-Profi (FC Hansa Rostock, FC Energie Cottbus) weiter.