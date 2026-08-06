Ein alter Bekannter übernimmt beim SV Wersten

Mit der Neubesetzung des Trainerstuhls hat Michele Stupnanek knapp zwei Wochen vor dem Ligastart die wichtigste Personalie im sportlichen Bereich somit klären können. Auch ein neuer Co-Trainer, der aktuell noch im Urlaub weilt, wird in Kürze in Wersten aufschlagen. Und auch abseits des Platzes gelang es dem sportlichen Leiter, Lücken zu füllen, die durch das Theater in den vergangenen Tagen plötzlich entstanden waren.

„Wir haben nun auch wieder jemanden, der die Trikots wäscht. Zudem konnte ich mit Peter Gemeinhardt einen neuen Betreuer für uns gewinnen, den ich noch aus Gerresheimer Zeiten kennen“, sagt Stupnanek.

Organisatorisch sollte der SV Wersten 04 somit für die neue Saison in der Kreisliga A gewappnet sein. Was das Sportliche angeht, liegt es nun an Andreas Kober, das Bestmögliche herauszuholen. Auch wenn der Coach vom Potenzial des aktuellen Kaders überzeugt ist, sollen noch Verstärkungen her. „Wir werden in den nächsten Tagen noch den einen oder anderen Neuzugang präsentieren“, verspricht der Trainer.