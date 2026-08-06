Ein alter Bekannter übernimmt beim SV Wersten

Nichts scheint unmöglich in diesen Tagen beim SV Wersten 04. Schon das Aus mit Nebengeräuschen für Trainer Olaf Faßbender und Kapitän Dylan Wackes kurz vor dem Saisonstart sorgte für Erstaunen in der Szene. Nun wartete der A-Kreisligist selbst bei der Klärung der Faßbender-Nachfolge für eine Überraschung.
Denn Faßbenders Erbe ist zugleich dessen Vorgänger. Wie bereits Ende letzter Woche angedeutet, wird Andreas Kober ab sofort wieder das Training am Dechenweg übernehmen. Den 41-Jährigen hatte Olaf Faßbender für die Saison 2025/2026 selbst als Chefcoach in Wersten installiert, ehe Kober im Frühjahr seinen Stuhl räumte und so den Platz für ein Trainer-Comeback von Faßbender freimachte. Nun folgt also die nächste Episode in diesem Wechselspiel.
„Wir haben uns im Verein über Kandidaten ausgetauscht und waren uns dann alle einig, dass Andreas hier einen guten Job gemacht hat“, erklärt Michele Stupnanek, warum die Wahl erneut auf Kober viel. Der Rückkehrer selbst war von der Idee eines Neustarts in Wersten ebenfalls schnell angetan. „Ich bin überzeugt davon, dass wir trotz der aktuell schwierigen Umstände eine gute Saison spielen werden“, so der neue Coach.
Über die Gründe, warum Andreas Kober den Klub zu Beginn des Jahres überhaupt verlassen hat, schweigen sich alle Beteiligten aus. Sportchef Stupnanek, der damals noch nicht im Amt war, möchte sich mit derlei alten Kamellen verständlicherweise ohnehin nicht beschäftigen. Und auch Kober will selbst Monate später nicht mehr näher auf diese Thematik eingehen. „Es gab damals persönliche Gründe, warum ich gegangen bin. Jetzt freue ich mich, die Aufgabe in Wersten wieder angehen zu dürfen“, betont der Übungsleiter.
Mit der Neubesetzung des Trainerstuhls hat Michele Stupnanek knapp zwei Wochen vor dem Ligastart die wichtigste Personalie im sportlichen Bereich somit klären können. Auch ein neuer Co-Trainer, der aktuell noch im Urlaub weilt, wird in Kürze in Wersten aufschlagen. Und auch abseits des Platzes gelang es dem sportlichen Leiter, Lücken zu füllen, die durch das Theater in den vergangenen Tagen plötzlich entstanden waren.
„Wir haben nun auch wieder jemanden, der die Trikots wäscht. Zudem konnte ich mit Peter Gemeinhardt einen neuen Betreuer für uns gewinnen, den ich noch aus Gerresheimer Zeiten kennen“, sagt Stupnanek.
Organisatorisch sollte der SV Wersten 04 somit für die neue Saison in der Kreisliga A gewappnet sein. Was das Sportliche angeht, liegt es nun an Andreas Kober, das Bestmögliche herauszuholen. Auch wenn der Coach vom Potenzial des aktuellen Kaders überzeugt ist, sollen noch Verstärkungen her. „Wir werden in den nächsten Tagen noch den einen oder anderen Neuzugang präsentieren“, verspricht der Trainer.