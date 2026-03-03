Ein alter Bekannter – SC Erkelenz hat einen neuen Vorsitzenden In der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde Rudi Wolff erwartungsgemäß zum neuen Vorsitzenden gewählt. Kommissarischer Kassierer ist nun Kevin Lettow, kommissarischer Jugendleiter Andreas Stefan. Die vorherige Vorsitzende war zurückgetreten. von Mario Emonds · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Erkelenz hat einen neuen Vorsitzenden. – Foto: Julia Sahr

Im Januar 1993 war dem SC 09 Erkelenz die Verpflichtung eines damals recht prominenten Stürmers gelungen: Rudi Wolff, der zuvor auch schon für den Oberligisten SC Jülich 10 (damals 3. Liga) auf Torejagd gegangen war, kam von Borussia Freialdenhoven.

Etwas mehr als 33 Jahre später steht der heute 59-Jährige nun an der Spitze des Vereins: In der außerordentlichen Mitgliederversammlung, die nach dem Rücktritt der Vorsitzenden Jacqueline Breuer Anfang Januar nötig geworden war, wählten 56 Mitglieder Rudi Wolff erwartungsgemäß zum neuen Vorsitzenden. „Ich habe richtig Bock auf diese Aufgabe, mache das aus Leidenschaft. Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam den Verein jetzt wieder in ruhiges Fahrwasser bringen“, erklärte Wolff, bislang Vorsitzender des SC-09-Fördervereins. Für diesen Posten wird nun ein interner Nachfolger gesucht. „Einige Kandidaten habe ich dafür auch schon im Blick“, sagte Wolff. Die bisherigen zweiten Vorsitzenden Bernd Kempe und Achim Pellen bleiben dem SC als „Unterstützer“ erhalten. Ihre Amtsnachfolger sollen in der regulären Jahreshauptversammlung gewählt werden, die Ende September/Anfang Oktober stattfinden soll. Das gilt ebenso für den Posten des Kassierers. Für den ebenfalls zurückgetretenen Benjamin Herbstritt hat diese Aufgabe kommissarisch nun Kevin Lettow übernommen, zugleich Trainer der Frauenmannschaft. „Die ist eine richtig gute und autarke Truppe, die vieles selbst regelt“, lobte Wolff.

Und ebenfalls kommissarisch bis zum nächsten Jugendtag amtiert nach dem Rücktritt von Linda Kontschak nun Andreas Stefan als Jugendleiter. Vom erst Ende Januar 2025 gewählten geschäftsführenden Vorstand ist regulär nun nur noch Geschäftsführer Thomas Wenkert im Amt. Sportlich stehe die Konsolidierung der ersten Mannschaft in der Bezirksliga im Vordergrund, betonte Wolff. „Und bei der Reserve wünschen wir uns mittelfristig den Aufstieg in die B-Liga.“ Viel Freude bereite ihm die A-Jugend, die an der Spitze der Kreis-Sondergruppe stehe.