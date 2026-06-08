Ein alter Bekannter kehrt zurück

– Foto: SV 07 Eschwege

Wenige Wochen nach dem Trainerwechsel im akuten Abstiegskampf hat der SV 07 Eschwege die wichtigste Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen. Florian Mönche kehrt an die Torwiese zurück und übernimmt zur neuen Spielzeit das Traineramt beim Kreisoberligisten.

Damit stellt der Traditionsverein die sportlichen Weichen neu, nachdem sich Eschwege im April von Adam Sankiewicz getrennt hatte. Damals reagierten die Verantwortlichen auf die schwierige tabellarische Lage und übergaben die Mannschaft für die restliche Saison an eine interne Übergangslösung. Nun folgt die langfristige Antwort: Mit Mönche holt der Klub einen Coach zurück, der die jüngste Erfolgsphase des Vereins entscheidend geprägt hat.

Der 37-Jährige kommt von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach zurück, wo er in der laufenden Saison als Co-Trainer tätig war. In Eschwege ist sein Name eng mit dem sportlichen Wiederaufstieg der vergangenen Jahre verbunden. Unter seiner Verantwortung gelang der Mannschaft nach dem Rückzug aus der Verbandsliga 2019 der direkte Weg von der Kreisliga B bis in die Kreisoberliga. Dort etablierte sich das Team nicht nur, sondern spielte in der darauffolgenden Saison lange oben mit und verpasste als Tabellendritter den Sprung in die Relegation zur Gruppenliga nur knapp.