Ein alter Bekannter auf der Ostalb: Pascal Werba kommt aus Schornbach Landesligist TSGV Waldstetten vermeldet einen Zugang. von tsgv · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSGV Waldstetten

Die Fußball-Landesliga ist abgeschlossen, die Fußballfreunde schauen aktuell die Weltmeisterschaft. Dennoch müssen sich die Vereine natürlich rüsten für die kommende Saison. So können die beiden Sportlichen Leiter, Lukas Hartmann und Mario Rosenfelder, einen weiteren Neuzugang präsentieren: Pascal Werba wechselt vom Bezirksligisten TSV Schornbach ins Stadion „Auf der Höhe“ zum Landesligisten TSGV Waldstetten.







Fußballkenner der Ostalb dürfte der Name Werba noch etwas sagen. Der quirlige Mittelfeldspieler spielte einst beim 1. FC Normannia Gmünd, wechselte dann 2019 nach Schornbach, wo er bis zur abgelaufenen Saison gespielt hat. „Für uns kein Unbekannter. Als er damals bei der Normannia kickte, war er noch mein direkter Gegenspieler“, erinnert sich Rosenfelder schmunzelnd. Schon damals sei er ein guter Kicker gewesen, so Rosenfelder. Während seiner Zeit bei Schornbach war Werba zwischendurch in den USA, sonst nur bei diesem Verein, bei dem er stets Führungsspieler gewesen ist, so der Sportliche Leiter der Waldstetter weiter. „Er ist ein giftiger Box-to-Box-Spieler, der mit seinem Spielstil perfekt zu uns passt. Im Zentrum wird er uns direkt weiterhelfen können“, ist Rosenfelder überzeugt.