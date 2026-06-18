Ein alter Bekannter auf der Ostalb: Pascal Werba kommt aus Schornbach

Die Fußball-Landesliga ist abgeschlossen, die Fußballfreunde schauen aktuell die Weltmeisterschaft. Dennoch müssen sich die Vereine natürlich rüsten für die kommende Saison. So können die beiden Sportlichen Leiter, Lukas Hartmann und Mario Rosenfelder, einen weiteren Neuzugang präsentieren: Pascal Werba wechselt vom Bezirksligisten TSV Schornbach ins Stadion „Auf der Höhe“ zum Landesligisten TSGV Waldstetten.
Fußballkenner der Ostalb dürfte der Name Werba noch etwas sagen. Der quirlige Mittelfeldspieler spielte einst beim 1. FC Normannia Gmünd, wechselte dann 2019 nach Schornbach, wo er bis zur abgelaufenen Saison gespielt hat. „Für uns kein Unbekannter. Als er damals bei der Normannia kickte, war er noch mein direkter Gegenspieler“, erinnert sich Rosenfelder schmunzelnd. Schon damals sei er ein guter Kicker gewesen, so Rosenfelder.
Während seiner Zeit bei Schornbach war Werba zwischendurch in den USA, sonst nur bei diesem Verein, bei dem er stets Führungsspieler gewesen ist, so der Sportliche Leiter der Waldstetter weiter. „Er ist ein giftiger Box-to-Box-Spieler, der mit seinem Spielstil perfekt zu uns passt. Im Zentrum wird er uns direkt weiterhelfen können“, ist Rosenfelder überzeugt.
Wie immer in Waldstetten habe man darauf geachtet, dass es menschlich passt, was bei Werba von Anfang an klar war. „Das wird eine gute Sache mit Pascal, da bin ich mir ganz sicher“, sagt Rosenfelder. Was er selbst indirekt unterstreicht, denn in Schornbach war er unter anderem so lange, weil er dort mit vielen Freunden zusammengespielt hat. Doch dort gibt es nach der Saison einen kleineren Umbruch.
„Und außerdem hatte ich durchaus nochmal die Lust, etwas höher zu spielen. Diese Gelegenheit bietet sich nun in Waldstetten“, sagt Werba. Er habe große Lust, noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen. „Dazu kommt noch ein Freund von mir, mit Nick Hafenrichter. Das ist das i-Tüpfelchen“, freut sich der Mittelfeldspieler. Vereint also beim TSGV.