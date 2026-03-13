Ein alter Bekannter als Neuzugang für Alemannia Waldalgesheim

Pedro Teixeira Agrela (vorne rechts im Duell mit den ehemaligen Kreuznacher Gianni Auletta) tritt in der nächsten Saison wieder für die SVA an den Ball. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Waldalgesheim. Am Samstag (Anpfiff 15 Uhr) empfängt Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim in der Langinvest-Arena an der Waldstraße die U21 des FK Pirmasens. Die Marschroute ist dabei klar. „Wir haben ein Heimspiel, und wir haben gegenüber dem letzten Auftritt und der 0:1-Niederlage gegen Marienborn etwas gutzumachen“, sagt Co-Trainer Sascha Witt, der an der Seitenlinie wieder seinen Chef Elvir Melunovic vertreten wird. Im Mittelpunkt standen beim aktuellen Tabellenvierten in dieser Woche vor allem Personalien.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Ein nicht ganz neuer Neuzugang wurde am Mittwochabend präsentiert: Pedro Teixeira Agrela kehrt im Sommer zurück nach Waldalgesheim. Der heute 31-Jährige stand in der Saison 2024/25 in allen 32 Verbandsligapartien der Alemannia in der Startelf, wurde dabei nur dreimal jeweils in der Schlussphase ausgewechselt. Im Sommer wechselte der glückliche Familienvater dreier gesunder Kinder zum VfB Bodenheim, für den er bis zur Winterpause 16 Mal zum Einsatz kam. Im Januar dann folgte der Schritt zu UDP Mainz, dem ältesten portugiesischen Verein in Deutschland.