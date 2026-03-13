Ein alter Bekannter als Neuzugang für Alemannia Waldalgesheim

Waldalgesheim. Am Samstag (Anpfiff 15 Uhr) empfängt Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim in der Langinvest-Arena an der Waldstraße die U21 des FK Pirmasens. Die Marschroute ist dabei klar. „Wir haben ein Heimspiel, und wir haben gegenüber dem letzten Auftritt und der 0:1-Niederlage gegen Marienborn etwas gutzumachen“, sagt Co-Trainer Sascha Witt, der an der Seitenlinie wieder seinen Chef Elvir Melunovic vertreten wird. Im Mittelpunkt standen beim aktuellen Tabellenvierten in dieser Woche vor allem Personalien.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Ein nicht ganz neuer Neuzugang wurde am Mittwochabend präsentiert: Pedro Teixeira Agrela kehrt im Sommer zurück nach Waldalgesheim. Der heute 31-Jährige stand in der Saison 2024/25 in allen 32 Verbandsligapartien der Alemannia in der Startelf, wurde dabei nur dreimal jeweils in der Schlussphase ausgewechselt. Im Sommer wechselte der glückliche Familienvater dreier gesunder Kinder zum VfB Bodenheim, für den er bis zur Winterpause 16 Mal zum Einsatz kam. Im Januar dann folgte der Schritt zu UDP Mainz, dem ältesten portugiesischen Verein in Deutschland.
„Ich bin immer mit Waldalgesheim in Kontakt geblieben. Die Türen waren von beiden Seiten nie geschlossen“, erklärte er am Mittwochabend nach der Vertragsunterzeichnung. Ein Jahr habe er sich aber für sich und die Familie erbeten, auch weil der älteste Sohn in die Schule kam und er die Familie in dieser Zeit stärker unterstützen wollte. „Schon im letzten Sommer habe ich gesagt, dass ich in jedem Fall zur Alemannia zurückkehren will, wenn das möglich ist.“ Teammanager Hans-Joachim Blum stimmt dem unumwunden zu. „Alle freuen sich total, dass er wieder bei uns ist“, sagt er.
Der auf Madeira geborene Teixeira wurde in Portugal als Linksverteidiger ausgebildet, spielte im Heimatland auch bis zum Profibereich auf der Schiene. In Deutschland kam er dann auf verschiedenen Positionen zum Einsatz, ob auf den Außen, als falsche Zehn oder bei Fortuna Mombach sogar als Mittelstürmer. Als solcher wurde er auch von der Alemannia verpflichtet. Weil Coach Melunovic ihn aber kannte und zudem Bedarf auf der linken Schiene bestand, ging es für Teixeira zurück zu den fußballerischen Wurzeln.
Der eine kommt zurück, die anderen bleiben. Marlon Pira, David Shamshon, Manel Goncalves, Tobias Lauterbach und Tom Gürel werden auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Grün-Weißen überstreifen. „Damit sind wir Stand jetzt bereits bei 15 Feldspielern und drei Torhütern“, freut sich Blum umso mehr, weil die Kontinuität im Kader auch davon zeugt, dass die Chemie im Verein insgesamt stimmt.
Gegen „die Klub“ muss Witt am Samstag auf zwei Stammspieler verzichten, fordert gegen die abstiegsbedrohten Westpfälzer aber dennoch einen Dreier. Nils Gräff hat noch leichte Beschwerden und steht wie beim 3:0-Erfolg am Montag in Bodenheim nicht zur Verfügung. Mindestens ein halbes Jahr pausieren muss Marlon Pira. Der sprintstarke Offensivspieler hatte sich am Samstag im Abschlusstraining für die Bodenheim-Partie am Knie verletzt.
Bei genaueren Untersuchungen bestätigte sich, was alle befürchtet hatten: Der 22-Jährige erlitt einen Kreuzbandriss. Dass es dennoch nie in Frage gestanden habe, den Vertrag mit Pira am Tag der Diagnose zu verlängern, bestätigte Blum: „Wir sind Alemannia. Wir machen das jetzt erst recht!“ Die Hoffnung ist groß, dass der Binger spätestens zur Rückrunde der kommenden Spielzeit wieder fit ist.