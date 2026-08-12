Ein Acht-Tore-Spektakel, späte Tore und ein Führungswechsel

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In einem bis zum Schluss packenden Duell trennten sich der VfB Lübeck und der VfB Oldenburg mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 24. Minute durch Rafael Brand mit 0:1 in Führung. Die Hausherren bewiesen jedoch Moral, kamen mit viel Schwung aus der Kabine und glichen in der 49. Minute durch Fabian Istefo zum 1:1-Endstand aus. ---

Vor der Kulisse von 1025 Zuschauern trennten sich die beiden Kontrahenten in einer umkämpften Partie torlos mit 0:0. In einer von hoher Intensität geprägten Schlussphase mussten die Gäste einen Dämpfer hinnehmen, als Karim Hüneburg in der 86. Minute die Rote Karte sah. Tore gelangen beiden Mannschaften in diesem spannenden Duell jedoch nicht. ---

Vor 464 Zuschauern lieferten sich die Teams einen leidenschaftlichen Schlagabtausch, der erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Die Gäste gingen in der 55. Minute durch Moussa Doumbouya mit 0:1 in Führung. Die Hausherren kämpften sich zurück und erzielten in der 74. Minute durch Jon Willem Pauli den 1:1-Ausgleich. Das bittere Ende für die Gastgeber besiegelte schließlich ein Eigentor von Abdul-Malik Yago in der 90. Minute zum 1:2-Endstand. ---

In einem mitreißenden Heimspiel feierten die Gastgeber vor 400 Zuschauern einen deutlichen 3:0-Erfolg. Den Reigen der Tore eröffnete Finn Hoffmann in der 49. Minute mit der 1:0-Führung. Derselbe Akteur erhöhte in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0, bevor Fabian Weigel in der 86. Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt setzte. ---

Vor 551 Zuschauern setzten sich die Hausherren in einer intensiv geführten Partie durch und feierten einen Heimerfolg. Keita Taguchi erzielte in der 14. Minute die 1:0-Führung für die Gastgeber. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Tim Janßen in der 48. Minute mit dem Treffer zum 2:0-Endstand für klare Verhältnisse. ---

Ein Torfeuerwerk erlebten die 754 Zuschauer in Norderstedt, wo die Hausherren einen fulminanten 6:2-Kantersieg feierten. Jonas Behounek brachte die Gastgeber in der 22. Minute mit 1:0 in Front, ehe Lukas Felix Krüger in der 35. Minute auf 2:0 ausbaute. Nach der Pause schraubte erneut Jonas Behounek das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern in der 50. Minute zum 3:0 und in der 54. Minute zum 4:0 in die Höhe. Nur zwei Minuten später erhöhte Ezra Kwajo Ampofo in der 56. Minute auf 5:0. Die Gäste kamen durch Luc Ihorst in der 73. Minute zum 5:1, doch Lenny Kufrin stellte in der 80. Minute mit dem 6:1 den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt der torreichen Begegnung setzte Peer Mahncke in der 86. Minute mit dem 6:2. ---

Eine dramatische Schlussphase prägte die Begegnung zwischen der Bundesliga-Reserve und dem Aufsteiger, die letztlich in einem 2:2-Unentschieden endete. Kelvin Ojo brachte die Hamburger in der 24. Minute mit 1:0 in Führung, doch Etienne Sohn glich in der 37. Minute für die Gäste zum 1:1 aus. Kurz vor dem Ende traf Mehmet Yildirim in der 89. Minute zum 2:1 für die Hausherren und schien den Sieg greifbar zu haben. Doch die Gäste schlugen in der Nachspielzeit zurück: Lasse Jetz erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) den viel umjubelten Treffer zum 2:2-Endstand. ---

In einem bis zum Abpfiff spannungsgeladenen Duell sicherten sich die Gäste einen knappen 1:2-Auswärtserfolg und behaupten damit ihre weiße Weste. Julius Meusel sorgte in der 17. Minute für die 0:1-Führung der Niedersachsen. Direkt nach dem Wiederanpfiff baute Florent Aliqki in der 48. Minute den Vorsprung auf 0:2 aus. Der Anschlusstreffer von Dennis Rosin in der 90. Minute zum 1:2 kam für die Gastgeber zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden. ---