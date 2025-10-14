Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Uns bleibt keine Zeit, um uns nach dem Sieg am vergangenen Wochenende auszuruhen. Stadeln hat eine sehr gute Mannschaft, dennoch war unser Erfolg verdient. Und nun kommt der nächste Knaller - ein Absteiger aus der Regionalliga, der sicherlich Startschwierigkeiten hatte. Die Leistungen und Ergebnisse der vergangenen vier Spiele sprechen allerdings eine eindeutige Sprache. Ein absolutes Topspiel steht an, weil beide Seiten über eine gute Qualität verfügen. Wille, Ehrgeiz, Displizin - wir wollen wieder das zeigen, was uns in den Spielen vor Stadeln gefehlt hat. Insgesamt ist es nicht unser Ziel, um den Aufstieg mitzuspielen. Für uns zählen zunächst Punkte gegen den Abstieg."

Personal: Neben den bekannten Langzeitverletzten kommt noch Thomas Müller (beruflich verhindert) hinzu.

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Wir haben am Freitagabend unter widrigen Bedingungen den Kampf in Cham angenommen und ein torloses Remis erkämpft. Den Ausfall von acht etablierten Kräften hat der Rest des Teams inclusive unserer U19 Spieler bravourös aufgefangen. Auch beim Nachholspiel in Erlangen sieht es kadertechnisch nicht besser aus. So rechnen wir nicht damit, dass hier Spieler zurückkehren, hoffen vielmehr, dass es nicht noch weitere Ausfälle gibt. Für den Moment schauen wir nur auf uns und auf das nächste Spiel. Wer dann am Ende der Saison auf welchen Platz steht, das wissen wir im Mai 2026."

Personal: Ben Olschweski, Simon Kollmer (beide Reha), Luca Ljevsic, Luca Auer (beide erkältet), Oli Schubert, David Lang (beide Muskelverletzung), Jonah Schildbach (Wade), Janes Burger (Knie) und Jonas Hartwig (beruflich) fehlen.