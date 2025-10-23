"Ein absolutes Topspiel" – Erster gegen Zweiter in der Mittelrheinliga

Es ist das Duell, auf das die Mittelrheinliga gewartet hat: Erster gegen Zweiter, Vichttal gegen Bergisch Gladbach. Nur ein Punkt trennt die beiden Topteams, die schon in der Rückrunde der vergangenen Saison mit beeindruckender Konstanz überzeugt hatten. Beide holten damals 30 Punkte und setzten diesen Lauf in die neue Spielzeit fort.

Während Vichttal mit 19 Punkten aus acht Spielen an der Spitze steht, ist Bergisch Gladbach das einzige noch ungeschlagene Team der Liga – fünf Siege, drei Remis und ein Torverhältnis, das dem Spitzenreiter in nichts nachsteht. Am vergangenen Wochenende feierte das Team von Trainer Kevin Kruth einen souveränen 6:1-Erfolg beim FC Pesch, während Vichttal mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Frechen 20 die Tabellenführung verteidigte.

Die Vorfreude auf das Duell mit dem Tabellenführer ist Kevin Kruth anzumerken: „Erster gegen Zweiter – das ist ein absolutes Topspiel in der Mittelrheinliga, wir freuen uns riesig darauf“, sagt der 09-Trainer. Dass Vichttal oben steht, überrascht ihn nicht: „Das ist für mich keine Überraschung. Sie waren letzte Saison mit uns gemeinsam die beste Rückrundenmannschaft und haben sich im Sommer top verstärkt. Die Mannschaft ist mit Artz, Gnondi, Türkmen und Ak offensiv stark besetzt. Darüber hinaus defensiv stabil und hat immer ein gefährliches Umschaltspiel.“

Für Kruth wird es am Sonntag vor allem auf Details ankommen: „Wir sind ungeschlagen, das haben wir uns Woche für Woche hart erarbeitet. Die Jungs haben die Gier entwickelt, jede Woche aufs Neue für das Team alles zu geben. Das brauchen wir am Sonntag auch. Wir spielen zuhause in unserem Stadion, daher werden wir versuchen, bei allem Respekt vor dem Gegner, mit dem Ball viel Aktivität und viel Mut auf den Platz zu bringen.“

Defensive Stabilität wird dabei ein Schlüssel sein: „Natürlich brauchen wir auch ein defensiv nahezu fehlerfreies, stabiles Spiel. Ich denke, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird, bei dem Kleinigkeiten entscheiden.“

Personelle Lage: Zwei Langzeitverletzte fehlen

Nicht in Bestbesetzung wird Bergisch Gladbach in das Topduell gehen. „Kapitän Claudio Heider fällt leider noch lange aus. Das schmerzt uns sehr, da er ein echter Leader ist, der trotz des guten Starts fehlt. Eray Sariaydin fehlt ebenfalls mit einem Kreuzbandriss auch noch länger. Beide würden uns gut tun, das haben die Jungs bisher aber top kompensiert“, so Kruth.

Dafür gibt es auch positive Nachrichten auf Seiten der Nullneuner. Sami Akremi und Joel Kouekem sind wieder voll einsatzfähig und seien echte Optionen. "Wir sind gut gerüstet, möchten ein gutes Spiel liefern und hoffen auf eine volle BELKAW-Arena“, so Kruth.