"Ein absolutes Topspiel" - Bleckenstedt empfängt Vorsfelde

Die Blau-Gelben reisen jedoch mit reichlich Selbstvertrauen an. Sechs Pflichtspielsiege in Serie haben für Rückenwind gesorgt und lassen die Mannschaft mit breiter Brust in die Partie gehen. „Für uns ist das ein absolutes Topspiel – Vorsfelde gehört für mich zu den Topfavoriten. Aber wir gehen mit guter Stimmung und sechs Siegen in Folge in das Spiel. Am Samstag werden wir sehen, wo wir in dieser Truppe aktuell wirklich stehen“, erklärt Arikoglu.

Doch auch der SSV Vorsfelde hat aktuell einen Lauf und gewann nach der Auftaktniederlage gegen die Freien Turner jedes einzelne Spiel. Einen Favoriten kann man schlecht ausmalen.

Personell kann Germania nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Wir sind top besetzt und hochmotiviert“, betont der Coach. Am morgigen Samstag kann sich dann also die Tabellenspitze ändern und verschieben. Anpfiff im Spitzenspiel ist dann um 17.00 Uhr.