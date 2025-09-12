"ein absolutes Spitzenspiel" Schüttorf empfängt Dinklage

„Auf uns wartet auf jeden Fall ein absolutes Spitzenspiel, worauf wir uns extrem freuen. Mit Schüttorf erwarten wir eine spielstarke Mannschaft, die einen sehr qualitativ hochwertigen Kader besitzt und über mehrere Jahre schon in der Spitzengruppe der Landesliga steht“, sagt Dinklages Trainer Tobias Langemeyer. Für seine Mannschaft sei das Duell ein weiterer Schritt in der Entwicklung: „Wir haben auf jeden Fall Bock, weiter Stufe 3 umzusetzen und freuen uns auf ein extrem spannendes Spiel.“

Auch Gastgeber Schüttorf rechnet mit einer intensiven Begegnung. Co-Trainer Dennis Große Vennekate hebt den veränderten Stil des Gegners hervor: „In der Vergangenheit stand Dinklage sehr defensiv. Mittlerweile setzen sie auf ein aggressives Angriffspressing, sodass wir uns auf ein intensives Spiel einstellen.“ Für sein eigenes Team gilt es, die jüngsten positiven Erfahrungen mitzunehmen: „In den letzten Wochen haben wir gezeigt, dass wir auch in engen Spielen immer an uns glauben. Sei es mit dem späten Tor gegen Voxtrup oder dem Comeback gegen Bevern.“

Vor eigenem Publikum wollen die Schüttorfer ein klares Zeichen setzen. „Gegen Dinklage wird es darum gehen, mutig zu bleiben und effektive Lösungen gegen ihr Pressing zu finden. Wir spielen zu Hause, wollen unsere Heimserie fortsetzen und ein klares Zeichen setzen, dass wir nach schwächeren Auftritten wieder voll da sind“, so Große Vennekate. Personell gibt es zudem positive Nachrichten: Mit Kevin Verwold und Steffen Kronemeyer kehren zwei wichtige Spieler in den Kader zurück.

Allerdings: in den vergangenen vier Partien konnte jeweils die Auswärtsmannschaft die drei Punkte mitnehmen. Ob diese Serie fortgesetzt wird, zeigt sich dann am Sonntag um 15.00 Uhr. Alles ist angerichtet für ein echtes Top-Spiel.