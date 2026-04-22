„Ein absolutes Highlight“: Elfert kehrt zum Derby nach Spelle zurück

– Foto: Manni Hermes

Wenn der SC Spelle-Venhaus am Freitagabend den SV Holthausen Biene empfängt, rückt einer besonders in den Fokus: Philipp Elfert. Für den Mittelfeldspieler ist die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte mehr als ein gewöhnliches Punktspiel.

Nach seinem Wechsel zurück zum SV Holthausen Biene im Jahr 2024 kommt es nun zur Rückkehr – unter Flutlicht, vor vertrauter Kulisse und gegen viele ehemalige Mitspieler. „Ich freue mich extrem darauf, in Spelle mal wieder auf dem Hauptplatz zu spielen, auf die Kulisse und auf das Umfeld mit vielen Bekannten.“

Für Philipp Elfert ist das Derby im Getränke Hoffmann Stadion eine emotionale Angelegenheit. Neun Jahre stand der 32-Jährige für Spelle auf dem Platz, absolvierte 245 Pflichtspiele und prägte eine erfolgreiche Phase des Vereins mit. „Das war eine verdammt coole Zeit“, sagt Elfert über seine Jahre beim SCSV.

Als größten Erfolg bezeichnet er die Meisterschaft in der Oberliga Nord und den Aufstieg in die Regionalliga. „Neun überragende Jahre“, bilanziert der defensive Mittelfeldspieler rückblickend.

Elfert verbindet mit Spelle zahlreiche Erinnerungen. Besonders nennt er die Pokalduelle gegen den VfL Osnabrück und den VfB Oldenburg sowie das Finale 2023. Hinzu kommen Testspiele gegen namhafte Gegner wie Borussia Mönchengladbach und Schalke 04.

Derby mit besonderer Bedeutung

Auch sportlich besitzt die Partie eine hohe Relevanz – wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Während Spelle im gesicherten Mittelfeld rangiert, kämpft Aufsteiger Biene als Vorletzter um den Klassenerhalt.

Elfert macht keinen Hehl daraus, welchen Stellenwert das Duell im Team hat: „Das ist ein absolutes Highlight.“ Und weiter: Es gehe um mehr als Punkte, sondern auch darum, „vielleicht auch noch mal den Derby-Sieg zu feiern“.

Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison bleibt aus Biener Sicht positiv in Erinnerung. Trotz Unterzahl gelang es, einen 1:3-Rückstand in ein 3:3 zu drehen. „Da hat wohl niemand mehr mit gerechnet“, sagt Elfert. Der Punktgewinn sei „für unsere Moral und für die Stimmung nach dem Spiel super wichtig“ gewesen.

Die aktuelle Tabellenlage bleibt dennoch angespannt. Biene belegt den vorletzten Platz und hat mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. „Uns war von vornherein klar, dass wir gegen den Abstieg spielen“, erklärt Elfert. „Aber wir hatten uns mehr erhofft.“ Besonders die personellen Ausfälle hätten die Entwicklung erschwert.

Verbindungen auf beiden Seiten

Das Derby ist auch geprägt von zahlreichen personellen Verflechtungen. Mehrere Spieler im Biener Kader haben eine Vergangenheit in Spelle, während auf SCSV-Seite ebenfalls ehemalige Biener aktiv sind.

Für Elfert selbst kommt ein zusätzlicher Faktor hinzu: Er steht gemeinsam mit seinem Bruder David auf dem Platz. „Ich glaube, das ist gut aufgegangen“, sagt er über die gemeinsame Zeit im Team.

Die Voraussetzungen für ein intensives Derby sind damit gegeben. Für Spelle geht es darum, die eigene Position im Mittelfeld zu festigen. Für Biene zählt im Abstiegskampf jeder Punkt – und im Derby zusätzlich die emotionale Komponente.

Für Philipp Elfert steht fest: Dieses Spiel ist mehr als Routine. Es ist eine Rückkehr. Und ein Abend, der weit über das Sportliche hinausgeht.