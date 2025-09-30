„Ein absoluter Traum“: Alper Kayabunar beginnt bei 1860 sein Abenteuer 3. Liga

München – Die Tür ging auf. Mit einem Lächeln im Gesicht betrat er den Raum. Es ist Alper Kayabunar , langjähriger Coach von Türkgücü München, eigentlich Cheftrainer des Bayernligisten TSV 1860 II und jetzt plötzlich Hauptverantwortlicher der Profis. Angenehm zurückhaltend, freundlich wie immer, begrüßte er erstmal alle anwesenden Journalisten einzeln mit einem kurzen „Servus, Alpi“. Und dann ging sie los: die erste Spieltags-Pressekonferenz als Interimstrainer der Löwen.

Souverän beantwortete er geduldig alle Fragen der wissbegierigen Anwesenden. Einzig bei der Frage nach den Ausfällen für das kommende Heimspiel gegen Viktoria Köln musste er auf sein Zettelchen spitzeln. Doch man merkte, der 39-Jährige ist es gewohnt, Krisen zu moderieren, Ruhe zu bewahren, auch wenn das Umfeld chaotisch ist. Während seiner Laufbahn bei Türkgücü München durfte er 17 verschiedene Trainer erleben. Einzig Kayabunar blieb beim ehemaligen Drittligisten, durchlebte Höhen und Tiefen und wurde zum Gesicht des Vereins.

Im Sommer folgte dann der Wechsel. Kayabunar übernahm die zweite Mannschaft der Löwen und folgte auf den zu Borussia Dortmund wechselnden Felix Hirschnagel. „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier durch das blaue Tor durchgehe. Das ist für mich ein absoluter Traum, bei so einem großen Verein zu arbeiten“, erzählte Kayabunar mit leuchtenden Augen. „Dass ich so schnell ins Grünwalder Stadion zurückkomme, hätte ich auch nicht gedacht“. Das Besondere: Bei Türkgücü München arbeitete Kayabunar bereits als Interimstrainer in der 3. Liga, durfte in vier Spielen an der Seitenlinie stehen (drei Unentschieden, eine Niederlage).

Kayabunars Ziel und Aufgabe ist es, in kürzester Zeit – zwei Trainingstage, um genau zu sein – „an den Basics zu arbeiten, diese wieder ins Spiel reinzubekommen und Freude und Spaß für die Spieler“ zu vermitteln. In erster Linie ging es ihm aber erstmal auch darum, in vielen einzelnen Gesprächen die Mannschaft kennenzulernen. „Ich hatte das Gefühl, dass die Jungs das auch gebraucht haben“, verriet der 39-Jährige.

In Sachen Taktik und Aufstellung ließ sich der Interimstrainer nicht in die Karten blicken. Er deutete jedoch an, dass es „die ein oder andere Veränderung“ geben werde. Kayabunar versprach jedoch, „von Anfang an Gas zu geben“ – auch, „um die Fans zurückzugewinnen.“

1860: Manfred Paula will nichts von einer Krise wissen

Und dann war sie auch schon geschafft, die erste PK als Löwen-Coach. Manfred Paula, Interimsgeschäftsführer und seines Zeichens Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Löwen, ließ kurz vor Schluss dann aber noch einmal aufhorchen. Angesprochen auf die Entlassungen nach dem Aue-Spiel, sagte er: „Ich sehe nicht ansatzweise ein großes Chaos oder eine Krise. Sondern im Gegenteil: Ich finde den ganzen Prozess, wie er abgelaufen ist, hochprofessionell.“

Seine Aufgabe sei es nun, „zukunftsorientiert zu arbeiten und gute Lösungen zu finden.“ Für die „Interimsherren auf der Kommandobrücke“, wie sie von Pressesprecher Rainer Kmeth angekündigt wurden, bleibt wenig Zeit. Paula muss eine Trainerlösung finden, Kayabunar die Mannschaft aufbauen, auf die Spiele vorbereiten und Punkte holen. Wenig Zeit für viel Arbeit. (mg)