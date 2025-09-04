– Foto: VELTINS

Ein absoluter Fußballtraum: Dein Heimspiel in der VELTINS-Arena! Bei “VELTINS Dein Heimspiel” habt Ihr die Chance ein reguläres Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen

Taucht ein in die Atmosphäre der VELTINS-Arena, dem Ort, an dem Fußballträume wahr werden! Hier schlägt das Herz eines jeden Fußballfans höher, wenn er den heiligen Rasen betritt. Die Ränge sind gefüllt mit euren Fans, die euch mit voller Leidenschaft unterstützen. Dieser Moment wird für immer in euren Herzen bleiben, also lasst euch diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen, euren Fußballtraum zu leben!

Jetzt habt ihr die Chance mit eurem Verein bei „VELTINS – Dein Heimspiel“ anzutreten und ein reguläres Heimspiel in dieser legendären Arena mit all den unvergesslichen Highlights wie der Anreise im Profi-Bus, Profi-Kabine, Videowürfel, Interviews, Live-Übertragung, Pressekonferenz, After-Match-Party u.v.m. zu bestreiten. Zeigt uns, warum gerade ihr es verdient habt, diesen Traum zu verwirklichen. Erzählt uns von eurer Leidenschaft für den Fußball, von den Höhen und Tiefen, die ihr als Team durchlebt habt.