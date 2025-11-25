Grund zum Jubeln hatten die Jungs vom FC Eintracht Bamberg nach dem 2:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Kornburg. – Foto: Schätzlein

»Ein absoluter Albtraumstart«: Kornburg verliert in Bamberg Nachholspiel in der Bayernliga Nord - Dienstagabend: FC Eintracht Bamberg - TSV Kornburg: 2:0

Unter besonderen und durchaus ungewöhnlichen Platzverhältnissen fand am Dienstagabend das Nachholspiel zwischen dem FC Eintracht Bamberg und dem TSV Kornburg statt. Da der Rasen im Fuchsparkstadion wetterbedingt nicht bespielbar war, musste die Partie auf den Kunstrasenplatz des Stadtrivalen DJK Don Bosco Bamberg verlegt werden. Die Heimelf ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und fuhr einen souveränen 2:0-Erfolg ein.

Die Hausherren erwischten einen optimalen Start: Ljevsic nutzte bereits in der 7. Minute einen Abwehrfehler der Gäste und brachte Bamberg früh mit 1:0 in Führung. Im Anschluss wurde die Begegnung zunehmend ausgeglichener, da Kornburg besser ins Spiel fand. Trotz leichtem Übergewicht in den Spielanteilen fehlte es den Gästen jedoch an der nötigen Durchschlagskraft, sodass klare Torchancen eher Mangelware blieben. Bis zur 70. Minute bot sich ein weitgehend ausgeglichenes Duell mit guten Möglichkeiten beider Teams, weshalb ein Remis in dieser Phase durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre. In der 88. Minute sorgte Bambergs-Kapitän Kettler jedoch für das entscheidende 2:0. Dank des Heimerfolgs schiebt sich der FC Eintracht Bamberg in der Tabelle an der Profireserve des FC Ingolstadt vorbei und klettert auf Rang vier. Der TSV Kornburg bleibt dagegen auf Platz zwölf und verpasste die Chance, sich weiter von den unteren Regionen abzusetzen.