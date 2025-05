„Ein absolut wilder Ritt“ – SVH verliert Neun-Tore-Spektakel gegen Schlusslicht Rain

Als Fabian Cavadias in der 92. Minute den 4:4-Ausgleich für den SV Heimstetten im Duell beim TSV Rain erzielt, da beschleicht seinen Trainer Roman Langer am Seitenrand ein Gefühl. „Ich habe zu den anderen gesagt: Dieses Spiel geht nicht unentschieden aus“, wird der Coach des Bayernligisten nach dem Abpfiff erzählen.

„Das war ein absolut wilder Ritt“, kommentiert Roman Langer die für die Zuschauer so unterhaltsame, für ihn jedoch über weite Strecken quälende Partie. „Da sind zwei Mannschaften aufeinander getroffen, die beide nach vorne gespielt haben – aber nur sehr wenig für die Defensive getan haben.“ Dass seine Elf an diesem Spieltag trotz der Niederlage den Klassenerhalt fix macht, gerät angesichts der Pleite beim Schlusslicht fast zur Randnotiz. Doch zwei Partien vor Saisonende kann der SVH auch rechnerisch nicht mehr auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

Und tatsächlich fällt in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch ein neuntes und letztes Tor – aber nicht auf der Seite, die Langer präferiert hätte. Denn quasi mit dem Schlusspfiff gelingt dem designierten Absteiger und Tabellenletzten aus Rain auch noch ein fünfter Treffer, sodass die zuletzt so formstarken Heimstettner mit einer peinlichen 4:5-Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten müssen.

Zu verdanken haben die Heimstettner den Klassenerhalt vor allem ihrer Heimstärke. Auswärts hingegen gehört der SVH zu den schwächsten Clubs der Liga – und zu den fehleranfälligsten. Das untermauern die Gäste auch in Rain, wo sie in der ersten halben Stunde zweimal in Rückstand geraten. Doch beide Male schlägt der SVH kurz darauf zurück, indem er seine Saisontreffer Nummer 67 und 68 erzielt – mehr als jeder andere Verein in der Bayernliga Süd.

Nachdem Kubilay Celik und Jordi Woudstra per Elfmeter den Spielstand jeweils egalisiert haben, gelingt Letzterem nach gut einer halben Stunde die erstmalige Führung für Heimstetten. Für Woudstra ist es bereits der 21. Saisontreffer, wodurch er sich an die Spitze der Torschützenliste setzt. Allzu groß dürfte die Freude darüber bei der 1,96 Meter großen Sturmkante jedoch nicht sein. Denn was nach seinem Treffer zum 3:2 passiert, ist so gar nicht nach dem Geschmack der Heimstettner.

So fangen sich die Gäste kurz vor der Pause den Ausgleich ein, ehe sie fünf Minuten vor Spielende ein drittes Mal in Rückstand geraten. „Der Gegner hat sich hinten rein gestellt und auf unsere Fehler gewartet“, sagt Roman Langer. „Und wir haben diese Fehler gemacht.“ Und dennoch darf der SVH nach einem Freistoßtor von Cavadias in der Nachspielzeit kurzzeitig auf einen Punktgewinn hoffen. Doch dann fällt keine drei Minuten später das letzte Tor zum 4:5.

TSV Rain – SV Heimstetten 5:4 (3:3) SVH: Knauf, Cavadias, Günzel, Ezeala (70. Gebhart), Kehl, Sakhi Zada (86. Nauen), Lindner (63. Steimel), Müller (63. Mauerer), Riglewski, Woudstra (46. Vnuk), Celik (64. Vnuk). Tore: 1:0 Kübler (16.), 1:1 Celik (17.), 2:1 Achir (22.), 2:2 Woudstra (27.; Elfmeter), 2:3 Woudstra (32.), 3:3 Achir (43.), 4:3 Nocke (85.), 4:4 Cavadias (90.+2), 5:4 Nocke (90.+5). Schiedsrichter: Felix Brandstätter (SV Zamdorf). Zuschauer: 130.