„Ein absolut verdienter Sieg“ – Überacker knackt den Spitzenreiter

Überackers Landesliga-Frauen blieben auch in ihrem vierten Spiel nach dem Aufstieg ungeschlagen. Sie bezwangen Spitzenreiter Thenried mit 3:1.

Überacker – Einmal mehr erwies sich der Platz an der Bergstraße in Überacker als uneinnehmbar für die Gegnerinnen. Auch der bis dato ungeschlagene Tabellenführer SV Thenried bekam das zu spüren. Der Aufsteiger aus Überacker, ebenfalls bisher ungeschlagen, überzeugte vor allem in den zweiten 45 Minuten und fuhr einen verdienten 3:1 Sieg ein. Die Elf von Trainer Andreas Fasching rückte damit – bei einem Spiel weniger als die ersten vier – auf Platz sechs vor.

„Wir hatten gegen den Tabellenführer nicht viel zu verlieren und sind entsprechend ohne Druck ins Spiel gegangen“, berichtete Fasching nach dem Sieg. Fridos Tomangbe nutzte gleich in der 2. Minute ein Zuspiel von Marie Wich zur 1:0-Führung. Tomangbe hätte auch noch vor dem Ausgleich des Tabellenführers – Kerstin Senft traf für die Gäste (10.) – nachlegen können. Doch sie vergab ebenso wie Marie Wich kurz vor der Pause, die am Außenpfosten scheiterte. „Wir haben uns nach dem 1:1 nicht beeindrucken lassen“, lobte Fasching.

In den zweiten 45 Minuten sah der Tabellenführer aus dem Landkreis Cham gar kein Land mehr und kam zu keiner gefährlichen Torchance mehr – auch dank Überackers Keeperin. „Wenn Jeanne Gräfe da sein musste, war sie auf dem Posten“, so Fasching. Aber sie wurde nicht wirklich ernsthaft geprüft. Stattdessen sicherten Anna Richter und Marie Wich jeweils mit Distanzschüssen den 3:1-Heimsieg. „Zwei wirklich schöne Tore“, freute sich ihr Coach. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können, aber Sarah Rothwinkler scheiterte mit einem Freistoß an der Querlatte.

Fasching war jedenfalls stolz auf seine Spielerinnen: „Es war ein absolut verdienter Sieg und eine Klasse Teamleistung meiner Mannschaft.“ (Dieter Metzler)