„Ein absolut verdienter Sieg“: Bergdörfer zerschraubt Göttingen 05 II

Die Partie begann mit klarer Richtung. „Von Beginn an war unser Siegeswille deutlich zu erkennen und genau diese Entschlossenheit hat die Mannschaft auf den Platz gebracht“, sagte Fabio Fröchtenicht. In der 19. Minute fiel die Führung: Nach Ballgewinn über Santee Nimely und Paul Müller kam der Ball zu Philipp Bode, der zum 1:0 einschob.

Nur wenige Minuten später erhöhte Tim Jünemann nach einer Ecke von Paul Müller per Kopf auf 2:0 (26.). Die Gastgeber blieben am Drücker und legten direkt nach. Ein tiefer Ball von Andre Diederich führte zum 3:0, als Philipp Bode nachsetzte, den Ball eroberte und quer auf Tim Jünemann legte, der in der 30. Minute vollendete.

Auch nach der Pause setzte die SG Bergdörfer das Tempo fort. „Nach der Halbzeit hatten wir eine super Drangphase, waren komplett am Drücker mit guten Spielzügen und Abschlussmöglichkeiten“, erklärte Fabio Fröchtenicht. In der 59. Minute erhöhte Philipp Bode auf 4:0, sein Abschluss wurde dabei unhaltbar abgefälscht. Zuvor hatte Tim Wedekin in der 51. Minute mit einem Distanzschuss noch den gegnerischen Torhüter geprüft, und in der 60. Minute verfehlte Philipp Bode nach Vorlage von Tim Jünemann knapp.

Das fünfte Tor fiel in der 76. Minute: Paul Müller, an diesem Tag mit seiner dritten Vorlage, flankte auf Tim Wedekin, der per Kopf über den Torwart hinweg traf. Den Schlusspunkt setzte erneut Philipp Bode in der 81. Minute per Elfmeter nach Foul an Tim Wedekin, sein dritter Treffer des Spiels und bereits das 19. Saisontor.

Defensiv ließ die SG Bergdörfer nur wenig zu. Die Gäste kamen zu vereinzelten Abschlüssen, doch Jonas Schnepel hielt seinen Kasten sauber. In der 70. Minute parierte er einen Abschluss im Strafraum zur Ecke, in der 90. Minute blieb er im Eins-gegen-eins erneut Sieger.

Die Bewertung des Spiels fiel eindeutig aus: „Ein absolut verdienter Sieg. Die Jungs haben unseren Plan hervorragend umgesetzt. Wir haben über die gesamte Spielzeit nicht nachgelassen und die Partie konsequent zu Ende gespielt“, sagte Fabio Fröchtenicht. Gerade nach den vorangegangenen Wochen hatte das Ergebnis besondere Bedeutung: „Nach den zuletzt schwierigen Spielen war dieser Erfolg enorm wichtig und auch in dieser Höhe absolut verdient.“

Mit dem Sieg verbessert sich die SG Bergdörfer auf 32 Punkte und überholt die 05er. 1. SC Göttingen 05 II steht nun auf Platz zehn.

Bereits am Mittwoch tritt 1. SC Göttingen 05 II bei SG Werratal 2000 an, während die SG Bergdörfer am Sonntag beim VfR Dostluk Osterode spielt.