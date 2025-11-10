Die Führung fiel in der 30. Minute, als Dennis Tauchmann einen strukturierten Angriff erfolgreich abschloss. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber zahlreiche Gelegenheiten ausgelassen, um in Führung zu gehen. Nach der Pause setzte Rotenberg nahtlos nach: Pascal Schiller erzielte innerhalb von zehn Minuten zwei Treffer (54., 64.) und baute die Führung aus. Den Schlusspunkt setzte Andre Diederich in der 74. Minute.

Co-Trainer Pascal Bigalke zog ein durchweg positives Fazit: „Es war auf alle Fälle ein hochverdienter Sieg. Von Anfang an hatten wir das Spiel im Griff und haben uns Chance um Chance herausgespielt. Wenn man uns etwas ankreiden kann, dann ist es die Chancenverwertung. Normalerweise müssen wir zur Halbzeit 4:0 führen. Auch nach der Halbzeit haben wir den Ball gut laufen lassen, hatten Chancen ohne Ende und haben hinten sicher gestanden.“

Die Gäste aus Osterode, die weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg warten, fanden kaum Mittel gegen die engagierten Gastgeber. „Ein absolut verdienter Sieg, der auch in der Höhe mehr als gerecht ist“, so Bigalke.

Mit diesem Erfolg behauptet sich der SV Rotenberg Platz neun für sich und kann optimistisch in die kommenden Begegnungen gehen. Für VfR Dostluk Osterode bleibt die Lage angespannt, der Rückstand auf das rettende Ufer vergrößert sich weiter.