Ein Abschied wie im Märchen 

Mit einem großen „Danke, Rainer!“-Plakat hatten die Fans und Spieler der SG Mettendorf/Utscheid dem scheidenden Trainer Rainer Müller (ganz rechts) bereits vor dem Spiel gehuldigt. Gemeinsam wurde nach dem gewonnenen Finale kräftig gefeiert. – Foto: Fußballkreis Eifel

Bereits lange vor dem Anpfiff hatten sich zahlreiche Zuschauer auf dem Sportplatz in Rommersheim eingefunden und sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse. Sowohl die SG Mettendorf/Utscheid als auch der SV Fortuna Nohn hatten für Mannschaft und Fans die Anreise eigens mit Bussen geplant. Den Höhepunkt der Saison wollte niemand verpassen. Die ganz in Blau angereisten SG-Fans hatten nicht nur zahlenmäßig klar die Oberhand. Mit durchgehenden Fangesängen und einem Trommler sorgten sie für echte Stadionatmosphäre.

Die Partie begann sehr ausgeglichen. Erst nach knapp einer Viertelstunde übernahm das noch klassenhöhere Team der SG Mettendorf gegen den Aufsteiger aus der Kreisliga B12 immer mehr die Spielkontrolle. So hatte Angreifer Maximilian Kolbet in der 13. Minute die erste Chance, als sein Kopfball nach einem Eckball aber knapp über das Tor ging. Besser machte es der SV Nohn bei seinem ersten Eckball, als Andreas Streicher die flach von rechts getretene Ecke von Michael Heinz zum 1:0 verwertete und die Unachtsamkeit der Mettendorf/Utscheider Abwehr ausnutzte (18.).

Das Team des scheidenden Trainers Rainer Müller – für ihn kommt Jörg Liewer (TV berichtete) – war zunächst geschockt, reagierte aber in der Folgezeit mit wütenden Angriffen. Nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite spielte Kolbet den Ball schön in den Lauf seines Stürmerkollegen Daniel Friedrich, der dann aber knapp am Gehäuse vorbeizielte. Nur zwei Minuten später hatten die Fans der SG nach einem Eckball erneut den Torschrei auf den Lippen, doch wiederum war es Friedrich, der den Ball nicht aus kürzester Distanz im Tor unterbringen konnte. Im dritten Versuch klappte es dann: Einen tollen Pass in die Tiefe von Nicolas Krämer nahm Friedrich auf und schob den Ball überlegt links an Torwart Kai Rombach vorbei zum verdienten 1:1-Ausgleich ein.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel landete der Ball nach einem Angriff über die linke Seite beim zur Pause eingewechselten Aleksandar Knezevic. Dieser scheiterte am gut reagierenden Rombach. Dann reagierte Tim Gillen am schnellsten und sorgte per Abstauber für das 2:1.

In der letzten halben Stunde verpasste es die überlegene SG Mettendorf, mit dem dritten Treffer die Entscheidung herbeizuführen und scheiterte einige Male am starken Rombach. So mussten die Vereinigten aus Mettendorf und Utscheid bis zum Ende zittern. In der fünfminütigen Nachspielzeit reklamierten die Nohner Fans in zwei umstrittenen Situationen einen Strafstoß. Schiedsrichter Sebastian Weber, der sehr nah am Geschehen war, ließ jedoch beide Male weiterlaufen.

Trainer Rainer Müller von der SG Mettendorf/Utscheid

Gleich nach dem Abpfiff brachen beim neuen Kreispokalsieger alle Dämme und schon vor der Pokalübergabe wurde Trainer Müller lautstark gefeiert. Dieser meinte: „Es ist eigentlich wie im Märchen, wenn man nach einem Riesenfight so mit einem Pokalsieg verabschiedet wird. Kompliment an unseren Gegner, der sich heute keineswegs wie ein B-Ligist präsentiert hat. Das ist ganz klar eine A-Klassen-Mannschaft. Heute waren wir in verschiedenen Situationen vielleicht etwas energischer und spielfreudiger. Wir hatten mehr vom Spiel und auch mehr Chancen und sind verdient als Sieger vom Platz gegangen.“ Sein Gegenüber Sascha Arnoldy bilanzierte enttäuscht: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, schon deshalb, weil wir in der Schlussphase noch so einen Druck entwickeln konnten. Natürlich war Mettendorf überlegen und hat verdient gewonnen. Unser Torwart Kai Rombach hat uns mit guten Paraden bis zum Schluss im Spiel gehalten. Ein 3:1 wäre die Vorentscheidung gewesen. Trotzdem haben wir eine Riesensaison gespielt und freuen uns auf die A-Klasse in der neuen Saison.“

Für den Gewinner des Pokals und der 1000-Euro-Prämie – der Verlierer erhielt noch 500 Euro – gingen die Feierlichkeiten abends in Sinspelt bei der Party „Back to Foasicht“ weiter. Darauf hatten sich Mannschaft und Trainer schon vor dem Spiel verständigt.



SV Nohn – SG Mettendorf/Utscheid ⇥1:2 (1:1)

Nohn: Rombach – Schmitz (46. Schend), Michael Heinrichs, Reuter, Reimer – Blum (72. Martin Müller), Streicher (64. Schneider), Heinz, David Heinrichs (46. Jöcken) – Schröder, Pfeiffer (46. Röhl)

Mettendorf/Utscheid: Peters – Krämer, Simon Müller (66. Thomas Müller), Niederprüm, Winandy (82. Walzer) – Masselter, Stojicevic (46. Knezevic), Fuchs, Gillen (71. Hamper) – Friedrich (61. Theis), Kolbet

Schiedsrichter: Sebastian Weber (Blankenheim) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Andreas Streicher (18.), 1:1 (30.) Daniel Friedrich, 1:2 (46.) Tim Gillen