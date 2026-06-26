Ein Abschied wie gemalt Nach 20 Jahren bei Mosella Schweich, vielen Erfolgen und acht Jahren als Kapitän nimmt Stephan Schleimer seinen Hut. Welche Personen ihn besonders prägten, wie er die Rückkehr in die Rheinlandliga bewertet und was der 33-jährige Torjäger ab August macht, verrät der Dauerbrenner im FuPa-Gespräch. von Lutz Schinköth · Heute, 18:46 Uhr · 0 Leser

Stephan Schleimer (rechts) hat sich mit dem Aufstieg verabschiedet. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Es wurde noch ein letztes Mal emotional: Als er mit seiner Mosella mit dem 1:1 im zweiten Relegationsspiel zur Rheinlandliga den sofortigen Wiederaufstieg an der Sieg bei der SG 06 Betzdorf klargemacht hatte, flossen sogar ein paar (heimliche) Tränen – Ausdruck der Freude und des nun feststehenden Abschieds von der größeren Fußballbühne, auf der sich der 33-Jährige viele Jahre bewegte. Mit Stephan Schleimer sagt ein langjähriger Torjäger, Führungsspieler und Spielführer nach über 500 Spielen im Schweicher Trikot Adieu. „Der Abschied fühlt sich noch immer komisch an, ab sofort nicht mehr für die erste Mannschaft zu spielen. Doch ich hatte den Verantwortlichen – nicht zuletzt meinem Bruder und Trainer Thomas sowie der Mannschaft – bereits im Februar mitgeteilt, dass ich aufhöre nach der Saison. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich mir meinen größten Wunsch zum Abschied, den Aufstieg in die Rheinlandliga, erfüllen konnte. Das macht mich sehr glücklich, so einen Abschied habe ich mir seit Februar erträumt“, blickte der gebürtige Trierer und im Stadtteil Pfalzel aufgewachsene Ausnahmespieler zurück.

Mit sechs Jahren nahm ihn sein Vater Hanni zum ersten Mal mit zum Training beim heimischen TSC Pfalzel, dort blieb er bis zum ersten D-Jugendjahr, ehe es zur Mosella nach Schweich ging. Ein Wechsel stand nie zur Debatte. „In Schweich habe ich mich von Anfang an wohlgefühlt, bin mit der A-Jugend Rheinlandmeister und -pokalsieger sowie Torschützenkönig (29 Treffer) geworden. Als ich 20 war, bin ich mit der ersten Mannschaft das erste Mal in die Rheinlandliga aufgestiegen, bis es drei Jahre später wieder zurück in die Bezirksliga ging“, erinnert sich Schleimer. Tore hat er reichlich gemacht, stand regelmäßig in den Top drei der Torschützenlisten. In der Bezirksligasaison 2023/24 holte er sich ein zweites Mal die Torjägerkanone (43 Tore) und stieg erneut auf in die höchste Verbandsspielklasse. Obwohl Schleimer nur 1,76 Meter misst, habe er so manches Kopfballtor erzielt. Acht Jahre übernahm der in Trier-Ehrang lebende und verheiratete Familienvater eines Söhnchens (sechs Monate) Verantwortung als Kapitän. „Als Käpt‘n war ich stets der verlängerte Arm des Trainers, zunächst unter Jochen Weber, später unter meinem Bruder Thomas. Mir war es immer wichtig, junge Spieler zu fördern und ihnen den Einstieg in den Seniorenbereich so einfach wie möglich zu machen. Doch ich war immer auch für einen Spaß zu haben“, berichtet Schleimer. Im Rückblick auf eine einzigartige Fußballerlaufbahn nennt der 33-Jährige neben Weber und seinem Bruder auch Eric Schröder als prägnanten Wegbegleiter. „Vor allem habe ich in der A-Jugend von Eric sehr viel gelernt, was die taktischen Dinge des Fußballs betrifft. Jochen Weber hat mich zum Kapitän gemacht.“ Doch der Dank gelte vor allem seinen Eltern, die es dem jungen Stürmer ermöglicht haben, dreimal pro Woche auf den Sportplatz zu fahren, auch zum Stützpunkttraining nach Trier. „Meine Mutter hat seit Kindestagen jedes Spiel von mir besucht. Adrian Ossen ist mit mir in der A-Jugend Rheinlandmeister und Pokalsieger geworden. Auch er hat mich so lange begleitet und jetzt auch die Schuhe an den Nagel gehängt.“

Stephan Schleimer erzielt zum Abschied 27 Tore in 28 Partien In den vergangenen Jahren profitierte der im Beruf als Außendienstmitarbeiter für ein Trierer Werkzeug -und Maschinenbauunternehmen tätige Fußballer vor allem von den Vorlagen von Alexander Schwarz und Julius Kalweit. „Nico Schäfer und Jens Schneider – wir haben uns gegenseitig die Bälle aufgelegt. So viele Tore erzielst du nie allein. Das war schon Klasse“, so der Goalgetter, der in der abgelaufenen Bezirksligasaison in 28 Partien 27 Tore markierte und 16 Vorlagen beisteuerte. Beim 4:2-Erfolg im ersten und richtungsweisenden Relegationsspiel gegen den TuS Mayen traf Schleimer zum frühen 2:0 (7.). „Dabei sind wir relativ schwierig in die Saison gestartet. Viele hatten uns aufgrund von Verletzungen, Urlauben, Leistungsschwankungen und dem fehlenden Matchglück schon abgeschrieben.“ Aus den ersten sechs Partien generierte man nur acht Zähler, rangierte auf Platz acht. „Doch dann haben wir eine brutale Serie von 13 ungeschlagenen Spielen gestartet und unseren Lauf bis zum Ende durchgezogen. Im Training war immer Zug drin, keiner hat sich hängengelassen“, bezeichnet Schleimer den Wiederaufstieg in diesem Frühjahr als den schönsten. „Klar, jeder Aufstieg ist schön, doch jetzt wurde er über die Relegation bewerkstelligt. So war mein Abschied auch mit einer speziellen emotionalen Note verbunden.“