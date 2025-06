– Foto: David Roth

Ein Abschied ohne ein Gehen Zum zweiten Mal seiner Fußballer Laufbahn verlässt André Gottschalk den SV 08 Steinach. Anders als beim Wechsel im Sommer 2017 zum 1. FC Sonneberg 2004 sorgt diesmal der Abschied des Torjägers für keinen großen Aufschrei. Denn wirklich verlassen wird er den Fellberg nicht, denn er bleibt anderweitig in Steinach verhaftet.

In der abgelaufenen Saison war #AG20 als Spielertrainer der Zweiten und reaktivierter Stürmer in der Landesklasse nochmal am Ball. Im Interview spricht der 34-Jährige über die abgelaufene Saison, seinen Weggang und die Gründe für den Wechsel ins nahgelegene Bayern…

FuPa Thüringen: Wie war für dich der Abschied aus Steinach? Der Prozess fand ja eher schleichend statt..

André Gottschalk: Aktuell fühlt es sich nicht wie ein Abschied an. Ich bin weiter Mitglied im Verein, werde mir wenn möglich auch weiter die Spieler der Jungs anschauen. Außerdem wohne ich in Steinach und habe so weiter Kontakt zu den Spielern. FuPa Thüringen: Warum verlässt du letztendlich den SV 08 und spielst nicht weiter in der Zweiten?

André: Das ist schwierig für mich zu beantworten. Ich suche in meinen letzten ein, zwei Jahren nochmal eine neue Motivation. Deshalb tut es mir vielleicht nochmal gut den Verein zu verlassen. Ich werde aber auch dann wieder zurückkehren und in der zweiten Mannschaft meine Fußballer Laufbahn ausklingen lassen.

FuPa Thüringen: Bist du weiter als Jugendtrainer in Steinach aktiv?

André: Natürlich bin ich weiter als Jugendtrainer aktiv. Nächste Saison sogar noch etwas mehr, weil wir die F- und die E-Junioren zusammen trainieren. Da werde ich meine Jungs weiter begleiten. FuPa Thüringen: Wie hast du die letzte Saison beim SV 08 Steinach erlebt - als Spielertrainer der Zweiten und reaktivierter Stürmer bei der Landesklasse-Mannschaft?

André: Mir hat es bei der zweiten Mannschaft als Spielertrainer unglaublich Spaß gemacht. Das hat auch immer natürlich etwas mit dem Erfolg zu tun. Wir haben eine super Hinserie gespielt. In der Rückrunde hat es dann etwas gehapert. Bei der Ersten war es für mich persönlich wie auch für die Mannschaft und den Verein eine kleine Achterbahnfahrt. Mit meiner Rückkehr gab es gleich sportliche Erfolg. Dann hatte ich mir aber den Daumen gebrochen und konnte bis zur Winterpause nicht mehr mitwirken. Nach der Winterpause gab es Unruhe im Verein mit Veränderungen im Vorstand, der Freistellung der Trainer und einem neuen Sportlichen Leiter. Es hat mir trotzdem nochmal riesig Spaß gemacht mit den Jungs Fußball zu spielen. Am Ende haben mit dem Klassenerhalt unser Minimalziel erreicht und können positiv zurückschauen. Positiv war auch, dass wir bei den vier Derbys zweimal als Sieger vom Platz gegangen sind und zweimal auswärts nicht verloren haben. Das hat mir viel gegeben, denn Derbys verliere ich sehr ungern.