Ein Abschied mit Haltung Philipp Eggersglüß beendet seine Zeit beim SV Atlas Delmenhorst

Nach fünfeinhalb Jahren verlässt Philipp „Eggi“ Eggersglüß den SV Atlas Delmenhorst. Der Verein und der Spieler trennen sich einvernehmlich. Es ist der Abschied eines Profis, der für Loyalität, Haltung und Verlässlichkeit stand.

Es gibt Karrieren, die sich nicht allein über Einsätze und Tore erklären lassen. Die Zeit von Philipp Eggersglüß beim SV Atlas gehört dazu. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga blieb er, obwohl der sportliche Einschnitt deutlich war. Auch später, als ihn eine schwere Verletzung ausbremste und sein Vertrag auslief, entschied er sich bewusst für den Verein. Eggersglüß verzichtete in dieser Phase auf Bezüge und arbeitete sich zurück. Nun endet dieses Kapitel. Nach 79 Pflichtspielen, 5.513 Einsatzminuten und drei Toren in Regionalliga, Oberliga sowie im Niedersachsen- und DFB-Pokal haben sich die Prioritäten verschoben. Der 28-Jährige hat geheiratet und erwartet mit seiner Frau Nachwuchs. Der zeitliche Aufwand im leistungsorientierten Fußball lässt sich damit nicht mehr vereinbaren.

Der SV Atlas kommt der Bitte des Spielers nach einer Vertragsauflösung nach. Sportvorstand Bastian Fuhrken ordnet den Abschied ein:

„Wir sind Eggi unheimlich dankbar. Fünfeinhalb Jahre bei uns im Verein, vor allem nach dem Abstieg hat er als einer der ersten seinen Vertrag verlängert. Dieser Abschied fällt niemandem leicht, aber wir können ihn absolut nachvollziehen. Danke für deinen Einsatz und danke für deine Treue.“