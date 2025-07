Ein Abgang und drei Verstärkungen

Das teilt der Verein auf Facebook mit:

Danke, Dome!

Mit Dominik Dawid Boettcher verlässt uns ein technisch starker Spieler, der uns in dieser Saison mit seiner Qualität und seinem Einsatz bereichert hat.

Im Sommer zu uns gestoßen, kam Dome auf 24 Einsätze, 7 Tore und zahlreiche weitere Scorerpunkte.

Mit seiner feinen Technik, seiner gefährlichen Abschlussstärke und seinen präzisen Standards war er über die ganze Saison hinweg ein echter Unterschiedsspieler. Besonders bei ruhenden Bällen wurde er zur Waffe am Quenz!

Leider endet unsere gemeinsame Reise hier, da sich beide Seiten nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten.

Dome, wir danken dir für deinen Einsatz im Stahl-Trikot und wünschen dir nur das Beste – auf und neben dem Platz!

+++

+++

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, dass wir euch die nächsten drei Spieler präsentieren können, welche in der kommenden Saison in unserem Wohnzimmer gegen die Pille treten werden.

Nils Haase ist nach knapp einjähriger Verletzungspause wie ein Neuzugang zu sehen, mit seiner Ruhe am Ball wird er unserem jungen Team definitiv Stabilität verleihen.

Noah Lange gehörte in der letzten Saison zu den besten Torschützen unseres TSV und wird auch in der kommenden Spielzeit ein wichtiges Puzzelstück in unserer Offensive sein.

Und der Dritte im Bunde ist Florens Böhm. Eigentlich noch A-Junior, zeigte er bereits in der abgelaufenen Spielzeit was in ihm steckt. Wir sind uns sicher, dass er mit seinem Tempo die ein oder andere Abwehrreihe vor Probleme stellen kann. Außerdem zeigt es einmal mehr wie gut die Nachwuchsarbeit in Verbindung mit dem FSV Optik Rathenow funktioniert.