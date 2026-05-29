Ein Abgang, sechs Neue beim A-Ligisten SG Stahl/Mötsch

Mit viel Elan und einigen neuen Spielern geht Tobias Niehl, Nachfolger von Heiko Ewen bei A8-Ligist SG Stahl/Mötsch, in die kommende Runde. Unterstützt wird er künftig vom langjährigen Spieler und Trainer verschiedener Mannschaften des FC Bitburg, Jürgen Reiland. Der bisherige Assistent Daniel Peters hört ebenso wie Ewen auf.

Fabian Breuer kehrt vom SV Schleid zurück, wo er zuletzt vor allem in der zweiten Mannschaft (B13) spielte. Ebenfalls aus Schleid kommt Mathis Britz, der überwiegend Einsätze in der ersten Garnitur des Bezirksligisten hatte. Routinier Pascal Espinosa, den Niehl als „kommunikativ, spielintelligent und wichtig für die Struktur“ beschreibt, wechselt von Ligakonkurrent SG Badem. Zudem stoßen Tony Schmolke sowie Philipp Johanns und Georg Beloglasow vom FC Bitburg II (B13) hinzu.

Mit Julian Green (FC Bitburg I) steht bislang nur ein Abgang fest. „Wir haben uns qualitativ und in der Breite gut verstärkt und wollen uns nach Platz vier in der vergangenen Saison weiter verbessern“, sagt Niehl.