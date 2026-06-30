Ein Abgang, der schmerzt... Der 26-jährige Offensivspieler wird die Spielzeugstadt aus privaten Gründen verlassen und seinen Lebensmittelpunkt nach Hessen verlegen. Dort beginnt für ihn nicht nur ein neuer beruflicher Abschnitt, sondern auch ein neues Kapitel auf dem Fußballplatz. von André Hofmann · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Elias Reimpell

Der 1. FC Sonneberg 2004 muss vor der neuen Saison den Abgang von Philip Wittmann verkraften.

Seit der Winterpause der Saison 2022/23 stand Wittmann für den FC in der Landesklasse auf dem Platz. In 78 Pflichtspielen erzielte er 48 Tore und bereitete zudem zahlreiche Tore vor. Mit diesen Zahlen gehörte er in den vergangenen Spielzeiten zu den wichtigsten Offensivkräften der Sonneberger. Neuer Lebensabschnitt in Hessen Die Entscheidung für den Wechsel sei vor allem privat begründet, erklärt Wittmann: „Der Hauptgrund für meinen Wechsel nach Hessen ist mein Privatleben. Dadurch hat sich für mich ein neuer Lebensabschnitt ergeben. Beruflich werde ich ebenfalls neu starten und künftig im kaufmännischen Bereich arbeiten. Aktuell befinde ich mich noch im Resturlaub meines bisherigen Arbeitgebers.“

Sportlich schließt sich der 26-Jährige dem VfR 07 Limburg an, der in der Gruppenliga Wiesbaden – einer Spielklasse auf vergleichbarem Niveau zur Thüringer Landesklasse – antritt. Der Kontakt entstand durch seinen Umzug nach Hessen. „Da ich dem Fußball weiterhin treu bleiben wollte, habe ich mich nach einem Verein in meiner neuen Umgebung umgesehen. Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv und ich hatte direkt das Gefühl, dass das gut passen könnte. Jetzt freue ich mich auf die neue Aufgabe und hoffe, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen werden.“ Dankbarer Blick auf die Zeit in Sonneberg Auf seine Zeit beim 1. FC Sonneberg blickt Wittmann mit großer Dankbarkeit zurück. „Ich denke, ich habe mich in den vergangenen Jahren sowohl sportlich als auch persönlich sehr gut weiterentwickelt. Ich durfte viele schöne Momente mit der Mannschaft erleben und konnte meinen Teil zum Erfolg des Vereins beitragen. Dafür bin ich sehr dankbar. Der 1. FC Sonneberg hat mir viel Vertrauen geschenkt und ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben.“