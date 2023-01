Ein Abgang beim Oberligisten Abwehrspieler wechselt in die Landesliga

In der Winterpause gibt es einige Veränderungen im Kader der Bruchwaldelf. Medin Bulic verlässt das Team und wechselt mit sofortiger Wirkung zum NK Croatia Bietigheim. Der Abwehrspieler hat die Jugendteams der Nullachter durchlaufen und nach einem Jahr in der U23 den Sprung in die Bruchwaldelf geschafft. In der Vorrunde ist Bulic sogar als Stammspieler aufgelaufen. Gegen Ende der Rückrunde musste er sich jedoch mit einer hartnäckigen Muskelverletzung befassen.

Dr. Alexander Rossmann, Vorstand der Nullachter, fasst den Wechsel wie folgt zusammen: “Medin ist ein Musterbeispiel für den eingeschlagenen Weg bei Nullacht. Er hat mit viel Talent und Disziplin den Weg von der Jugend, über die U23 bis in die Oberliga geschafft. Eigentlich sahen wir hier noch sehr viel Potential für mehr. Allerdings startet Medin nun mit seinem Studium und daher sind wir seinem Wunsch nach Veränderung entgegen gekommen. Wir wünschen Medin für den weiteren Weg alles Gute und bedanken uns beim NK Croatia Bietigheim für die reibungslose Abwicklung des Transfers”.

#DankeMedin – alles Gute für die Zukunft!

Bei den Nullachtern steht derweil die Planung der Rückrunde auf dem Programm. Markus Lang startet die Vorbereitung auf die Rückrunde mit dem Trainingsauftakt am 23.1.

