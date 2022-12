Die Riedstadt-Meisterschaft findet in diesem Jahr an einem Tag statt. – Foto: Tim Rademacher

Ein Abend reicht für Riedstadt-Meisterschaft Hallenfußball in Crumstadt mit Mannschaften aus allen Ortsteilen und mit zwei Jugendturnieren

CRUMSTADT. Ein paar Veränderungen gibt es beim beliebten Hallenturnier der Fußballer aus Riedstadt in diesem Jahr. So wird bei den Hallenmeisterschaften anstatt wie gewohnt an zwei Abenden lediglich am Freitag (30.) in der Crumstädter Fritz-Strauch Halle gespielt.

Dort treffen sich die Vereine aus allen Ortsteilen, um ihren Hallenmeister zu ermitteln. Aufgrund der Einrichtung einer Spielgemeinschaft aus den Teams von Germania Leeheim und dem TSV Wolfskehlen gibt es in diesem Jahr aber ein verkleinertes Teilnehmerfeld und damit eine Veränderung und Verkürzung im Turnierablauf. Dass nicht alle Vereine wie bislang gewohnt in voller Mannschaftsstärke an den Start gehen können, bedauern die Teilnehmer. Dennoch sind alle Beteiligten froh, dass der beliebte und traditionelle Budenzauber nach den beiden Jahren pandemiebedingter Absage nun wieder stattfinden kann. Bevor gegen 18 Uhr das Turnier mit den Mannschaften des Kreisoberligisten TSV Goddelau, den B-Ligisten TV Crumstadt und SKG Erfelden sowie C-Ligist SG Germania Leeheim/TSV Wolfskehlen II beginnen wird, rollt der Ball bereits seit einigen Stunden in der Crumstädter Fritz-Strauch-Halle. Schon um 11 Uhr beginnen die Riedstadt-Hallenmeisterschaften der E- und D-Junioren der beteiligten Vereine. Einlagespiel mit zwei Frauenmannschaften